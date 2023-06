Open Dutch Fiber op weg naar 1 miljoen aansluitingen

De verglazing van Nederland gaat nog altijd crescendo. Begin dit jaar telde ons land voor het eerst meer glasvezel- dan kabel-aansluitingen. KPN, T-Mobile en Delta zijn de drie grote providers en koplopers als het gaat om het aanleggen van glasvezel naar consumenten en bedrijven. Open Dutch Fiber timmert inmiddels ook aardig aan de weg… of beter gezegd, die graven ook lustig door. Letwel, dat is dus feitelijk ook T-Mobile. Open Dutch Fiber is de ‘glasvezel tak’ van de magenta provider. Net zoals KPN daarvoor KPN Netwerk heeft.

1 miljoenste aansluiting komt rap dichterbij

Hoe dan ook, Open Dutch Fiber kon enkele maanden geleden melden dat de 600.000 glasvezelaansluiting gerealiseerd was. Nu, per eind mei, staat de teller al boven de 850.000. Bijzonder is wel dat Open Dutch Fiber (ODF) deze feestelijke stemming een beetje drukt met de doelstelling om dit jaar nog de 1 miljoenste glasvezelaansluiting te mogen verwelkomen.

Ik bedoel, 250.000 in de afgelopen drie maanden, en dan nog 7 maanden voor 150.000 aansluitingen. Dat klinkt alsof de werkzaamheden ietwat stagneren. Daarbij moet ik wel aanmerken dat ODF zelf niets roept over wanneer ze de 1 miljoenste aansluiting bereiken. Voor hetzelfde geld kan dat heuglijke feit al over anderhalve maand gevierd worden. We zullen het wel zien.

Het moge duidelijk zijn dat ze bij ODF in ieder geval blij zijn met deze nieuwe mijlpaal. "Het toont onze niet-aflatende inzet om betrouwbare, razendsnelle connectiviteit te bieden aan Nederlandse huishoudens. We zullen onze inspanningen blijven versnellen en nog meer woningen te voorzien van glasvezel", aldus CEO Floris van den Broek.