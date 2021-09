T-Mobile voor ruim 5 miljard euro naar twee investeerders

T-Mobile noemt het groot nieuws. En dat is het feitelijk ook. Vandaag maakte de provider namelijk bekend dat er een kandidaat gevonden is voor de overname van de Nederlandse tak van de Duitse telecomgigant. Of eigenlijk twee kandidaten, want twee investeringsfondsen willen de provider voor 5,1 miljard euro overnemen. Daarmee wordt de deal meteen de grootste overname ooit in de Nederlandse telecommarkt. De overname is al beklonken, maar moet natuurlijk wel nog worden goedgekeurd door de toezichthouders.

Voor klanten verandert er niets

De nieuwe eigenaren zijn de Britse investeringsfondsen Apax en Warburg Pincus. Het Indiase Reliance Industries, dat ook zinde op een overname van T-Mobile Nederland, vist dus achter het net. In een persbericht zegt de CEO van T-Mobile, Søren Abildgaard, uiteraard blij te zijn met de overname. “Vandaag is een grote dag voor ons. We zijn enthousiast over de weg die voor ons ligt en over de samenwerking met Apax en Warburg Pincus in de komende jaren. We zetten onze strategie als uitdager op de Nederlandse markt voort waarbij we onze concurrenten blijven uitdagen op kwaliteit, prijs en klantenservice”, aldus de CEO.

T-Mobile is er ook als de kippen bij met de mededeling dat de overname geen gevolgen heeft voor de huidige merken en diens klanten. De vier merken; Ben, Simpel, Tele2 en T-Mobile zullen blijven bestaan en hun dienstverlening als vanouds voortzetten. Dat geldt overigens ook voor de samenwerking met Open Dutch Fiber voor het uitbreiden van het glasvezelnetwerk.