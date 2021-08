T-Mobile Nederland straks in Indiase handen?

Deutsche Telekom heeft haar Nederlandse dochter, T-Mobile, al een tijdje in de etalage staan. Als we de berichtgeving van Bloomberg mogen geloven dan bestaat er een reële kans dat ’s lands grootste mobiele provider straks een Indiase eigenaar krijgt. Volgens, uiteraard verder anoniem blijvende, bronnen die op de hoogte zeggen te zijn van de situatie staat de Indiase miljardair Mukesh Ambani op het punt een bod uit te brengen op T-Mobile Nederland.

Indiaas bod op T-Mobile in de maak

Dat bod zou dan formeel gedaan worden door het conglomeraat van de zakenman, Reliance Industries. De bronnen die Bloomberg gesproken heeft stellen dat financiële adviseurs momenteel een mogelijk bod aan het onderzoekenzijn. Eerder liet Deutsche Telekom al doorschemeren dat het bedrijf met de verkoop van de Nederlandse tak van T-Mobile minimaal 5 miljard euro wil ophalen.

Deutsche Telekom heeft 75 procent van de aandelen van T-Mobile Nederland in handen. De overige 25 procent is sinds de overname eigendom van Tele2. Eind vorig jaar passeerde T-Mobile KPN als grootste mobiele provider door MVNO Simpel over te nemen en haar klantenbestand in een klap met ruim 1 miljoen te vergroten.