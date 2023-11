Hier kon je op wachten: Odido komt ook met multi-gigabit glasvezel

Dit was een aankondiging die je mijlenver kon zien aankomen. Nadat enkele weken geleden zowel KPN als Delta zogenoemde multi-gigabit glasvezel abonnementen introduceerden, kon Odido (voorheen T-Mobile), als een van de drie grote glasvezelproviders, natuurlijk niet achterblijven. Deze week lanceerde ook deze provider twee multi-gigabit abonnementen. Bestaande en nieuwe klanten kunnen vanaf nu kiezen voor glasvezel internet met 2 Gbit/s en 8 Gbit/s snelheden.

Twee multi-gigabit glasvezel abonnementen bij Odido

Concurrentie is over het algemeen een goede zaak voor de consument. KPN en Delta vragen voor hun respectievelijke 4 en 5 Gbit/s glasvezelabonnementen 67,50 (KPN) en 125 euro (Delta) per maand. Delta is dus fors duurder, maar de provider levert vooralsnog alleen een pakket inclusief een mobiel abonnement. Als je de prijs daarvan even er uit laat, dan blijft 97,50 over.

Odido profileerde zich voorheen, toen het nog T-Mobile was, als een provider die betaalbare abonnementen wilde aanbieden. En ook nu zijn de multi-gigabit abonnementen van de provider relatief voordelig geprijsd. Voor 2 Gbit/s glasvezel vraagt Odido 60 euro per maand. Dat is 7,50 goedkoper dan KPN, maar dan wel met de ‘helft’ van de snelheid. Het 8 Gbit/s abonnement kost bij Odido 85 euro per maand. Dat is dan weer minimaal 12,50 voordeliger dan het 5 Gbit/s abonnement van Delta. Ofwel, de tarieven van Odido kun je gerust marktconform noemen.

Twee tarieven

Er is wel een kleine maar. In de tarievenlijst (pdf) van Odido worden voor de meeste glasvezelabonnementen twee tarieven vermeld. De provider stelt dat het geldende tarief afhankelijk is van het beschikbare type internetverbinding op het adres van de klant. Wat daar precies mee bedoeld wordt, staat er niet bij. Wij kunnen ons echter voorstellen dat dit bijvoorbeeld te maken heeft met het feit of het betreffende adres aangesloten is op het glasvezelnetwerk van Odido zelf, of dat de provider haar diensten daar levert op het glasvezelnetwerk van een andere provider.

Ik heb dat voor mijn adres, dat aangesloten is op het glasvezelnetwerk van KPN, even gecontroleerd. Hier biedt Odido een 1 Gbit/s (sneller kan niet) glasvezelabonnement aan voor 55 euro per maand. Dat is inderdaad de duurdere van de twee tarieven die Odido in haar prijslijst heeft staan. Overigens geldt er geen meerprijs voor het 8 Gbit/s glasvezelabonnement. Dat komt natuurlijk omdat die snelheden alleen geleverd kunnen worden over het eigen glasvezelnetwerk van Odido.