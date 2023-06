KPN-internet wordt duurder: stijgt minder in prijs dan T-Mobile

Vergeleken bij T-Mobile doet het dat ook: T-Mobile ging er procentueel veel meer op vooruit door het internet 8,6 procent duurder te maken in januari. De derde grote speler op het gebied van internet is VodafoneZiggo, dat ook binnenkort zijn prijzen omhoog gooit: die gaat voor 8,5 procent verhoging. KPN lijkt er dus inderdaad wel wat op te hebben gelet niet meteen voor 8 procent te gaan. Het kruipt daarmee dicht tegen Delta aan, dat zijn tarieven met 7 procent omhoog doet per 1 juli.

KPN-abonnees kunnen per 1 juli een hogere rekening verwachten voor hun internet. De prijzen gaan met 6,4 procent omhoog met een maximum van 4 euro per maand. Het valt dus wel mee hoeveel meer het internet gaat kosten, maar met veel dingen die momenteel duurder worden, kunnen veel mensen de extra kosten niet zo goed gebruiken. Aan de andere kant is er inflatie en zal KPN zelf ook last hebben van verhoogde prijzen door bijvoorbeeld toeleveranciers. KPN zegt zelf de prijsstijging zo beperkt mogelijk te houden.

Kwaliteit van het netwerk

KPN zegt dat de prijsstijging nodig is om de kwaliteit van het netwerk te waarborgen. Nu hebben we in Nederland over het algemeen weinig te klagen over de kwaliteit van het thuisnetwerk: vaak is die in orde (al heeft het soms wel wat moeite met cementen muren), maar KPN is natuurlijk ondertussen allerlei nieuwe dingen aan het ondernemen, qua 5G, maar ook qua glasvezel bijvoorbeeld. Het heeft inmiddels al 3,7 miljoen huishoudens op glasvezel aangesloten (althans, dat laten doen door gespecialiseerde bedrijven).

Mocht je trouwens andere diensten afnemen van KPN: de prijsstijgingen gelden alleen voor internet en internet+televisie, dus niet op extra abonnementen of telefoneren. Het is overigens niet zo dat een provider zomaar de prijzen gigantisch omhoog mag gooien: daarvoor is communicatie veel te belangrijk. KPN mag verhogen met de gemeten inflatie door het CBS (in 2022 was dat 10 procent). Je mag ook niet zomaar je abonnement opzeggen als je het er niet mee eens bent: als je nog binnen je contractvaste periode zit, dan mag je niet opzeggen. Maar mocht je echt heel ontevreden zijn: vaak kun je best het een en ander (bijvoorbeeld ook aan korting) voor elkaar krijgen als je even telefonisch contact opneemt met de provider. Maar bij KPN zit je qua percentage stijging beter dan bij andere providers.