Nederland heeft drie van ’s werelds beste mobiele netwerken

We klagen wel ‘ns dat ons kikkerlandje niet altijd de beste voorzieningen heeft. In sommige gevallen zijn die klachten terecht. Kijk bijvoorbeeld naar de problemen waar ons stroomnetwerk mee kampt. Toch heeft het soms ook voordelen als je niet al te groot bent. Wanneer je als telecomprovider een landelijk dekkend mobiel netwerk moet aanleggen dat ook nog eens rendabel is. Dan is een klein en relatief dichtbevolkt land een zegen. Dat bewijs wordt weer geleverd met de periodieke benchmark tests die het Duitse umlaut uitvoert op de mobiele netwerken in Nederland.

KPN de nummer 1 van Nederland én de wereld

KPN heeft niet alleen het beste mobiele netwerk van Nederland, maar volgens de tests van umlaut is het zelfs het beste mobiele netwerk ter wereld. In ieder geval in de wereld van landen waar umlaut haar tests uitvoert.

Het mobiele netwerk van KPN krijgt een score van 980 punten (van maximaal 1000). Die score kan geen enkel andere provider evenaren. En KPN is niet de enige Nederlandse provider die aan de top staat. Ook de nummers twee en drie, T-Mobile en Vodafone, scoren met respectievelijk 969 en 963 punten zo goed dat ze ook bij de wereldtop horen.

Ter vergelijk in Duitsland staat T-Mobile aan de top, met een score van 952. Dat is nog altijd ‘slechter’ dan de nummer drie in Nederland.