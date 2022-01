Speedtest: KPN op alle fronten de beste mobiele provider

Ik denk dat iedereen al wel eens een keertje en speedtest op zijn of haar smartphone uitgevoerd heeft. Ookla verzamelt al vele jaren al die data om twee keer per jaar te kunnen bepalen welke mobiele provider het beste, snelste en meest betrouwbare netwerk heeft. Omdat die beoordeling dus gebaseerd wordt op miljoenen speedtests, verdeeld over tienduizenden locaties, kun je er gevoeglijk van uit gaan dat de gemiddelde snelheden, bereikbaarheid en dekking behoorlijk dicht bij de waarheid liggen.

KPN beste, snelste en meest betrouwbare mobiele netwerk

Uit de data van de tweede helft van 2021 blijkt dat, voor de derde keer op rij, het beste mobiele netwerk van Nederland heeft. Daarbij is niet alleen gekeken naar de snelheid van het mobiele netwerk in het algemeen, maar ook naar de 5G snelheid in het bijzonder. Waar T-Mobile na de uitrol van 4G jarenlang het snelste en best dekkende mobiele netwerk had, is KPN met de komst van 5G de magenta provider voorbijgestreefd.

Let wel, we kunnen natuurlijk in Nederland nog altijd niet over het échte 5G spreken. Natuurlijk, technisch gezien is 5G actief, maar voordat met name de 3.6Ghz frequentiebanden geveild zijn, en gebruikt kunnen worden, zijn de echte voordelen van 5G – ultra lage latency en ultra hoge snelheiden (tot 1Gbit/s) – nog toekomstmuziek.