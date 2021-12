5G in Nederland veel gebruikt, maar nog niet op snelheid

Ookla kennen we natuurlijk van de Speedtest app, onder andere voor het testen van up- en download snelheden van zowel vaste als mobiele verbindingen. Deze week heeft Ookla, zoals het dat altijd doet op basis van data van uitgevoerde speedtests, een nieuw overzicht gepubliceerd van de status van de 5G-netwerken, wereldwijd. Nederland komt daar als een van de beste jongetjes in de klas boven drijven.

Gebruik top, snelheid nog niet

Dat gaat dan vooral om het aantal toestellen dat geschikt is voor 5G-netwerken en daar ook daadwerkelijk gebruik van maakt. In ons land is dat inmiddels ruim vier op de tien (45%). Daarmee staat ons land boven andere telecom- en 5G-friendly staten als Zuid Korea, Denemarken, Qatar en Zwitserland. Alleen de VS scoort beter, met bijna de helft van alle 5G-toestellen (49%). Onze buurlanden doen het een stuk slechter. In Duitsland ligt het percentage op net iets meer dan 4 procent en België komt niet eens in de Top 40 lijst voor.

Let wel, deze percentages hebben dus betrekking op het gebruik van 5G-toestellen. Het betekent vooral ook dat, heel Nederlands, wij nog heel vaak een nieuw toestel in combinatie met een abonnement kopen. Immers, wanneer je nu een nieuw abonnement afsluit, en een nieuw toestel koopt, dan is de kans heel groot dat beiden geschikt zijn voor 5G.

Qua 5G snelheid komt ons land nog nauwelijks op de Ookla lijstjes voor. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat in Nederland de 3.5+ GHz frequentiebanden nog steeds niet beschikbaar zijn voor onze 5G-netwerken. Dat zijn de frequentiebanden die nodig zijn om de échte voordelen van 5G – ultra lage latency en nog hogere snelheden (300+ Mbps) mogelijk te maken. Bij in de Top 40 van steden met de hoogste gemiddelde 5G-downloadsnelheid staat Amsterdam op een van onderste plekken. De gemiddelde 5G-downloadsnelheid in onze hoofdstad is net geen 140 Mbps. Seoul staat hier fier bovenaan met ruim 530 Mbps, gevolgd door Oslo (513 Mbps) en Stockholm (424 Mbps).