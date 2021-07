Vodafone en Ericsson testen 5G op 26GHz

De test werd uitgevoerd in de 5G Hub in Eindhoven. Daar werden via de 26GHz 5G verbinding meerdere personen tijdens een 3D-demonstratie via een Augmented Reality-toepassing gelijktijdig op een podium geprojecteerd als een soort hologram. Daardoor leek het alsof ze daar ook echt stonden (zie foto).

Vodafone en Ericsson hebben een nieuwe mijlpaal behaald als het gaat om de ontwikkeling van 5G netwerken. Zij hebben in Eindhoven, samen met Dutch Rose Media, een succesvolle test uitgevoerd met 5G over de 26GHz frequentieband, in een commercieel telecomnetwerk.

Voor een dergelijk technisch hoogstandje is een hoogwaardige mobiele netwerkverbinding nodig die met de huidige 4G en ‘semi-5G’ netwerken nog niet mogelijk is. “Zonder het gebruik van deze hoge capaciteitsfrequentie kunnen wij één persoon voor 8 seconden visualiseren voordat de apparatuur de hoeveelheid data niet meer kan verwerken. Met 5G en de 26 GHz frequentie kunnen we tijdens deze demo langere tijd grote groepen mensen tegelijk zien, en dit biedt enorme kansen voor de entertainment sector”, vertelt Natasja Paulssen van Dutch Rose Media

Nog altijd geen échte 5G in Nederland

Nederland heeft sinds vorig jaar 5G. Dat is echter nog lang niet de 5G zoals 5G bedoeld is omdat nu nog gebruik gemaakt wordt van ‘oude’ frequentiebanden (700, 1400 en 2100 MHz). Die zijn technisch niet geschikt om de beloofde lage latency en ultra hoge snelheden te kunnen leveren. Daarvoor zullen toch echt eerst de 3,5 GHz frequentiebanden beschikbaar moeten komen. En dat kan nog wel even duren, met dank aan Mona Keijzer die al een aantal jaren wist van de problemen rondom het satelliet ‘afluisterstation’ in het Friese Burum, maar pas in 2020 echt werk begon te maken van het zoeken naar en onderhandelen over een oplossing.

Dat satellietstation maakt gebruik van dezelfde frequentiebanden (tussen 3,4 en 3,8 GHz) waardoor die niet beschikbaar zijn voor de 5G netwerken. Er lopen nog rechtszaken en procedures. Daardoor kan de veiling van die frequentiebanden, oorspronkelijk gepland voor april 2022, vooralsnog niet doorgaan.

26GHz band met name voor kort-bereik toepassingen

Overigens is ook nog niet bekend wanneer de 26GHz frequentiebanden geveild gaan worden. Voor de ‘consumenten 5G-netwerken’ is die frequentieband een stuk minder interessant. De 26 GHz band biedt zeer hoge snelheden en netwerkcapaciteit, maar wel met een beperkt bereik van doorgaans slechts enkele meters tussen de zendmast en de gebruiker. Ideaal voor toepassingen binnen bedrijven of huizen, maar minder geschikt voor gebruik ik de vrije lucht. Daarvoor zou dan letterlijk om de paar meter zender geplaatst moeten worden.