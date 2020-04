Vodafone lanceert vanaf vandaag 5G in groot deel van Nederland

Nederland krijgt 5G sneller als verwacht en Vodafone heeft de primeur. De telecomprovider activeert vanavond als eerste 5G in ruim de helft van Nederland. Over twee maanden is 5G daarna beschikbaar in heel Nederland. Voorlopig zullen eerst nog maar een klein percentage van smartphone bezitters kunnen profiteren van het snelle netwerk.

Aantal geschikte 5G toestellen is nog beperkt

Alleen bezitters met 5G in hun abonnement (Vodafone Red klanten) en een geschikt toestel met de laatste software, kunnen binnen een week gebruik maken van 5G in het dekkingsgebied. Buiten het 5G dekkingsgebied valt het toestel vanzelf terug op 4G. Op dit moment zijn het aantal smartphone’s die geschikt zijn voor 5G nog maar zeer beperkt verkrijgbaar en daarmee waarschijnlijk dus ook het aantal potentiele gebruikers voor 5G. Toestellen die geschikt zijn o.a. en OPPO Find X2 Pro en de Samsung Galaxy S20 modellen met 5G en de nieuwe OnePlus 8 Pro. Om 5G mogelijk te maken wordt hierbij ‘slim’ gebruik gemaakt van de huidige frequenties en het bestaande antennepark. Bij gebruik van deze toestellen in het dekkingsgebied is het 5G symbool op het toestel te zien.

Nieuwe toepassingen met 5G

De nieuwe 5G verbinding moet in de toekomst meer capaciteit, stabiliteit en nieuwe mobiele toepassingen voor consumenten, overheid en het bedrijfsleven gaan bieden. Mobiel internet gaat sowieso aanzienlijk sneller met 5G. Het netwerk biedt vooral nieuwe perspectieven voor de medische zorg, smart cities en is nodig voor de groei van Internet of Things (IoT).

Bestaande frequenties



Vodafone loopt met zijn introductie van 5G via de huidige frequenties en reeds bestaande antennes, vooruit op de beschikbaarheid van een nieuw 5G spectrum via de multibandveiling later dit jaar. Dat kan, omdat er meerdere manieren zijn om 5G toe te passen. Er zijn in Europees verband specifiek voor 5G drie nieuwe frequentiebanden afgesproken: 700 megahertz, 3,5 gigahertz en 26 gigahertz. Deze zijn in Nederland nog niet beschikbaar.

De nieuwe 5G-technologie is echter evengoed toepasbaar in andere frequentiebanden, waarvoor al vergunningen voor mobiele communicatie zijn verleend. En dat is precies wat Vodafone doet: 5G technologie toepassen in bestaande 4G frequentiebanden. Dit betekent dat de provider zijn bestaande spectrum met inzet van Ericsson technologie op slimme wijze verdeeld tussen 4G en 5G. Beide protocollen blijven naast elkaar bestaan. Omdat bestaande frequenties worden gebruikt, zijn bovendien niet meteen nieuwe masten nodig. Dit maakt 'spectrumdelen' ideaal om 5G in het netwerk van Voda te introduceren als springplank voor verdere 5G ontwikkelingen in de komende jaren.