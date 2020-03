Nieuwe vlaggenschip van OPPO: de Find X2 Series

Vandaag, 6 maart, lanceerde OPPO het nieuwe 5G-vlaggenschip: de OPPO Find X2 en OPPO Find X2 Pro. De langverwachte toestellen zijn de eerste 5G-telefoons die in Nederland verkrijgbaar zijn. OPPO, dat bekend staat als een van de innovatievere smartphonemerken, maakt deze premium modellen beschikbaar met ondermeer een 120Hz-scherm, supersnel opladen met SuperVooc 2.0 en een professioneel camerasysteem. Beide toestellen zijn verder uitgerust met een QHD+ AMOLED-scherm en ondersteunen een verversingssnelheid van 120Hz. Dit maakt de OPPO Find X2 Series een van de scherpste displays op de markt. De OPPO Find X2 Pro is uitgerust met een Ultra Vision camerasysteem voor de meest veelzijdige en professionele fotografie-mogelijkheden. Ook leveren beide varianten snelle performances. Zo biedt de toonaangevende Qualcomm Snapdragon™ 865 chipset consumenten een razendsnelle 5G-ervaring.



Hierboven zie je de volledige presentatie van de lancering van de OPPO Find X2 Series. Hieronder lichten we de features nog eens kort uit. ColorOS 7.1 De OPPO Find X2 Series is voorzien van ColorOS 7.1. Als nieuwste versie van OPPO’s op maat gemaakte Android 10-besturingssysteem, biedt ColorOS 7.1 een licht ontwerp die de gebruikersinterface vereenvoudigt. Display Zowel de OPPO Find X2 als de OPPO Find X2 Pro zijn uitgerust met een 120Hz QHD+ Ultra Vision-scherm, dat zorgt voor nog betere resultaten op gebied van resolutie, kleur, verversingssnelheid en helderheid: 1 miljard variaties in kleurweergavecapaciteiten.

Een resolutie van 3168 * 1440 pixels, 513 ppi,

ultra-lage schermreflectiviteit

een maximale schermhelderheid tot 1200nit. De schermkleur is op een professionele wijze gekalibreerd wat zorgt voor rijke en nauwkeurige kleuren. De schermkwaliteit is dan ook beloond met een A+ rating door DisplayMate. De smartphones ondersteunen ook Motion Clear en HDR-videoverbetering door middel van een O1 Ultra Vision Engine. Door Motion Clear wordt het beeld van online video’s onder 30 fps versnelt tot beeldsnelheden van 60 fps of zelfs 120 fps, resulterend in vloeiende beelden. Ultra Vision camerasysteem OPPO Find X2 Pro is uitgerust met een combinatie van drie camera's, 48MP groothoeklens + 48MP ultragroothoeklens + 13MP telelens, en ondersteunt tegelijkertijd 10x Hybrid Zoom. Dankzij de IMX689-sensor, biedt de Find X2 Pro de meest geavanceerde All Pixel Omni-Directional PDAF-technologie in de branche die tot 100% pixelfocus kan bereiken. De Find X2 Pro is dan ook de eerste mobiele telefoon die 12bit True Capture ondersteunt. De krachtige beeldsensor gecombineerd met Dual Native OIS-technologie en een groot diafragma van f / 1.7 biedt krachtige opnamemogelijkheden bij weinig licht. Ook introduceert OPPO zijn tweede-generatie 10x Hybrid Zoom. De gloednieuwe OIS-driver chip gecombineerd met multi-focus beeldfusietechnologie en een ultraresolutie-algoritme zorgt voor de consistentie van kleur en witbalans bij het schakelen tussen drie camera's, wat het zoomproces natuurlijker en soepeler maakt. Gebruikers kunnen de zoom eenvoudig tussen de drie camera's schakelen om op een nauwe afstand van 3 cm te fotograferen en een maximale zoom van 60x te bereiken.

5G-connectiviteit De nieuwe smartphones zijn een van de eerste die zijn uitgerust met Qualcomm Snapdragon 865 Mobile Platform welke bestaat uit verschillende componenten. De 5G-connectiviteit wordt mogelijk gemaakt door de Snapdragon X55 5G-modem naast het Qualcomm FastConnect 6800 systeem voor geavanceerde Wi-Fi 6-prestaties. Ook gaming verloopt enorm soepel met de Qualcomm Snapdragon Elite Gaming. Als allround 5G-vlaggenschip ondersteunt de OPPO Find X2 Series SA/NSA dual-mode 5G. Deze bereikt een theoretische piekdownloadsnelheid van 7,5 Gbps en bevat de sterkste 5G + 4G wereldwijde roaming-capaciteit. Samen met een 360-graden smart antenne-ontwerp matchen de toestellen de beste antennegroep voor een zo sterk mogelijke verbinding. OPPO’s eigen Smart 5G-technologie ondersteunt 5G + 4G dual-receiver, dual-card en dual-standby om gemakkelijk tussen netwerksystemen te schakelen. De OPPO Find X2 Pro en OPPO Find X2 beschikken over 4260 mAh en 4200 mAh batterijen. Beide zijn uitgerust met de toonaangevende 65W SuperVOOC 2.0 snellader. Dit is de snelste en veiligste snellaadtechnologie in de mobiele telefoonindustrie. SuperVOOC 2.0 kan de OPPO Find X2 Pro in slechts 38 minuten volledig opladen.

Prijzen en beschikbaarheid De OPPO Find X2 Series is vanaf vandaag exclusief verkrijgbaar bij T-Mobile en MediaMarkt. Later zullen de toestellen ook verkrijgbaar zijn bij ondermeer Coolblue, Tele2, Ben en Mobiel.nl. OPPO Find X2 Pro met 12 GB RAM + 512 GB ROM, in de kleuren zwart en oranje, is per direct beschikbaar i.c.m. een T-Mobile abonnement vanaf 41,50 euro. De adviesprijs is 1.199 euro. OPPO Find X2 met 12 GB RAM + 256 GB ROM, in de kleuren zwart en blauw, is per direct beschikbaar i.c.m. een T-Mobile abonnement vanaf 34 euro. De adviesprijs is 999 euro.

