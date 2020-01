​De nieuwe netwerkgeneratie lonkt: Samsung verkocht al bijna 7 miljoen 5G-smartphones in 2019

Terwijl het voor veel mensen zal voelen alsof de introductie van 4G nog maar kort geleden is, komt de volgende generatie netwerk-technologie alweer om de hoek kijken. 5G is in Nederland nog volop in ontwikkeling, maar toch heeft Samsung in 2019 maar liefst 6,7 miljoen Galaxy 5G-smartphones verkocht.

Samsung loopt voorop als het gaat om de verkoop van 5G-apparaten. Tot november vorig jaar nam het meer dan de helft van de wereldwijde 5G-smartphonemarkt tot zijn rekening met onder andere de Galaxy S10 5G, Note 10 5G en Note10+ 5G. Ook de onlangs gelanceerde Galaxy A90 en Galaxy Fold draaien al op de nieuwe generatie netwerktechnologie.

Verschil tussen 5G en 4G



Het grootste verschil tussen 5G en 4G zit hem wederom in de snelheid. De 5G-netwerken zijn niet alleen geschikt voor het internet op je telefoon, maar ook voor bijvoorbeeld het besturen van drones. Het netwerk moet zelfs zo sterk worden dat het zelfrijdende auto’s kan laten rijden. Een ander voordeel aan het 5G-netwerk is dat het ook in buitengebieden in Nederland te gebruiken zal zijn.

Samsung heeft bijna tien jaar lang gewerkt om zijn apparaten te laten draaien op het 5G netwerk. Gerben van Walt Meijer, Marketing Manager Mobile bij Samsung Nederland, zegt in een verklaring trots te zijn op het diverse aanbod van apparaten die de 5G-ervaring bieden. ‘Consumenten kunnen niet wachten om 5G te ervaren. Voor Samsung wordt 2020 het jaar van Galaxy 5G en we zijn verheugd om mensen kennis te laten maken met mobiele ervaringen die ze nooit voor mogelijk hadden gehouden.’

Verkoop neemt toe

Samsung verwacht dat de verkoop van 5G-apparaten dit jaar explosief zal groeien. Waar in 2019 de verkoop van 5G-smartphones goed was voor 1 procent van de wereldwijde smartphoneverkoop, denkt Samsung dat dat percentage dit jaar zal stijgen naar 18 procent. ‘Samsung is één van de leidende spelers geweest die de 5G-marktontwikkeling in 2019 katalyseren met end-to-end 5G-aanbiedingen’, vertelt Neil Shah, VP of Research bij Counterpoint Research. ‘Met geweldige 5G-groeimogelijkheden in het verschiet, bevindt Samsung zich in het volgende decennium in een uitstekende positie om te kapitaliseren door voort te bouwen op de vroege voorsprong.’

Als ook in Nederland 5G de nieuwe standaard is, zal de frequentie een stuk hoger liggen dan bij het 4G netwerk. Hierdoor is het netwerk een stuk sneller en beter bereikbaar. Ook zullen veel meer gebruikers tegelijkertijd op het netwerk kunnen, is 5G zuiniger dan 4G en kun je meerdere apparaten in huis verbinden via een 5G-verbinding.

[Fotocredits © Sikov - Adobe Stock]