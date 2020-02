​Wat 5G gaat veranderen in het dagelijks leven?

Er verschijnen bijna iedere dag berichten over 5G. Dit supersnelle netwerk, de opvolger van het huidige 4G, gaat veel veranderen in de wereld. De komst van 5G zorgt er namelijk voor dat grote innovaties mogelijk worden. In Den Haag zijn er al een aantal initiatieven opgezet die starten als de uitrol plaatsvindt, zoals brandalarmen die via 5G met elkaar verbonden worden en in een noodsituatie buurtbewoners waarschuwen.



Eindeloos streamen en verbinden

In jouw leven worden ook nieuwe deuren geopend door de komst van 5G. Je profiteert niet alleen van nog veel sneller mobiel internet, we zijn straks veel sneller en gemakkelijker met elkaar verbonden. Zonder problemen video’s streamen, een betere doorstroom van verkeer en een oplossing voor parkeerproblemen: 5G gaat het mogelijk maken. Op plekken waar veel mensen samenkomen blijft je verbinding snel en betrouwbaar. Dus ook op Koningsdag en tijdens festivals kun je straks live optredens gaan streamen.

Internet of Things (IoT)

Je hebt vast weleens gehoord van Internet of Things (IoT), een netwerk van slimme apparaten die met elkaar verbonden zijn via het internet. Dat zijn niet alleen smartphones en computers, er komt steeds meer intelligente apparatuur op de markt. En die gebruik jij ook in het dagelijks leven. Denk maar eens aan slimme thermostaten, een auto die je van afstand met je smartphone uitleest en de lichten in huis die je met stembediening uit doet.

Wereldwijd, maar ook in Nederland, zijn al veel grootse plannen in de maak op het gebied van zorg, veiligheid en mobiliteit die dankzij 5G straks realistisch zijn. De impact ervan is groter dan je misschien denkt. Artsen kunnen bijvoorbeeld dankzij 5G in de nabije toekomst opereren vanuit huis, terwijl ze live meekijken naar alles wat zich op de operatietafel afspeelt.

Den Haag als proeftuin

Wist je dat Den Haag, als eerste stad in Nederland, een mobiel netwerk heeft dat helemaal is ingericht voor 5G? T-Mobile werkt samen met de gemeente aan de ambitie om onze hofstad als eerste te voorzien van een volledig dekkend 5G-netwerk. Daarmee sluit Nederland aan bij de ambities van de Europese Commissie om in 2020 in elk EU-land minstens één grote stad te hebben waarin 5G beschikbaar is. Nu al wordt Den Haag hiervoor gereed gemaakt, technisch is het netwerk er klaar voor en zelfs al getest. En direct na de lancering wordt gestart met de uitrol van verschillende lokale projecten die in de startblokken staan op het gebied van onder andere veiligheid en mobiliteit. Waarbij de VeiligeBuurt-App een goed voorbeeld is, deze app kan met 5G alle brandalarmen in de buurt met elkaar verbinden. In het geval van een noodsituatie in de buurt zal iedereen die verbonden is een melding.

Hoe werkt 5G?

Voor T-Mobile is de inrichting van het Haagse netwerk de eerste stap op weg naar de uitrol van een landelijk dekkend 5G-netwerk. 5G zorgt, in vergelijking met 4G, voor een veel snellere dataoverdracht, een kortere reactietijd (ook wel low latency genoemd) en meer betrouwbare verbindingen. Bovendien is het mogelijk om meer apparaten tegelijkertijd draadloos met elkaar te verbinden. Draadloze mobiele communicatie maakt gebruik van frequenties in het elektromagnetische spectrum, net zoals 3G en 4G dat doen. Het verschil met 5G is dat hiervoor een nieuwe technologie wordt gebruik die hogere datasnelheden haalt. Na de veiling worden de komende jaren meer frequenties beschikbaar gesteld en nemen de mogelijkheden en snelheden van 5G verder toe.

[Fotocredits © NicoElNino - Adobe Stock]