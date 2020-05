Vodafone lanceert een aangepast 5G: hoe kan dat en is het echt sneller?

Vorige week lanceerde Vodafone met veel tromgeroffel als eerste 5G in Nederland. Het was verrassend want de aangekondigde multibandveiling van het 5G spectrum staat gepland voor juni dit jaar. Je zou bijna denken dat KPN en T-Mobile hebben zitten slapen en dat Vodafone met al die Nederlanders die zitten te springen om 5G aan de haal gaat.

Maar om die vraag te kunnen beantwoorden moeten we eerst kijken met welke middelen Vodafone het snelle 5G-netwerk in de markt heeft gezet. Is het een knap staaltje engineering, een slimme marketingtruc of worden we zelfs een beetje misleid met dit volgens sommigen oneigenlijke 5G wat gekscherend wordt omschreven als 4G+?

Hoe werkt het 5G van Vodafone en is het daadwerkelijk sneller?

Vodafone biedt sinds vorige week in een groot deel van Nederland 5G aan. Vanaf eind juli moet dit nieuwe netwerk zelfs in heel Nederland beschikbaar zijn. Om dit mogelijk te maken maakt Vodafone gebruik van het reeds bestaande 1800 MHz-spectrum. Dit is de techniek die eveneens voor het huidige 4G-netwerk wordt ingezet. De technologie hierachter wordt geleverd door Ericsson. Deze technologie heet dynamic spectrum sharing (DDS) en verklaart direct wat er gebeurt. Namelijk het bestaande 4G opsplitsen (of sharen) en verdelen tussen 4G en 5G. De vraag is of je dan inderdaad kunt speken van 5G of dat het een soort 4G+ netwerk is.

En dat wringt een beetje. Dus hebben we Vodafone maar eens gevraagd voor wat meer uitleg. Hoe zit het nu precies met dit nieuwe 5G-netwerk?

Om er gebruik van te maken heb je wel degelijk een geschikt 5G-toestel nodig. 5G zit niet in 4G-toestellen. Zodra je je in het dekkingsgebied bevindt zie je op je smartphone een 5G-icoon. Nog steeds zijn de snelheden die je als gebruiker daadwerkelijk ervaart afhankelijk van diverse factoren zoals de drukte op het netwerk, locatie, bereik en de specifieke telefoon.

Reactietijd 5G (Latency)

De reactietijd zal volgens Vodafone met zo’n 30 procent verbeteren: van gemiddeld rond de 30 milliseconden op 4G tot onder 20 milliseconden op 5G. Dat betekent dat bijvoorbeeld kijken van video via mobiel of mobiel online gamen vloeiender zal gaan.

Downloadsnelheid Vodafone 5G

De downloadsnelheden die 5G in het eerdergenoemde spectrum (1800 Mhz) kan bieden lopen op tot maximaal 1Gbps, wat ruim boven de maximale 350Mbps van de huidige 4G abonnementen ligt. In het begin zal in de praktijk deze datasnelheid gemiddeld tien procent sneller zijn. Pieksnelheden kunnen ook hoger liggen.

Technische toelichting Vodafone 5G

De door Vodafone i.s.m. Ericsson ontworpen 5G technologie via het 1800 Mhz spectrum is een nieuwe zendtechniek. Bij een 5G-DSS verbinding gaat het enkel om dataverkeer, want ook 'spraak' wordt omgezet in data. Het werkt in de praktijk als volgt:

800Mhz: Het nieuwe 5G-DSS toestel houdt via 800 megahertz 'contact' met het netwerk (=signalering).

Het nieuwe 5G-DSS toestel houdt via 800 megahertz 'contact' met het netwerk (=signalering). 1800Mhz: De 5G data-uitwisseling gebeurt in de zogeheten midden-band op de 1800 megahertz-frequentie. Zodra het netwerk 'ziet' dat een toestel via 5G data wil uitwisselen, dan schakelt het naar 1800 megahertz voor een actieve snelle verbinding.

Wat vinden KPN en T-Mobile van dit 5G netwerk?

KPN en T-Mobile volgen niet de route van Vodafone in Nederland voor het aanbieden van 5G. KPN wil wachten op het nog te veilen spectrum. De telecomprovider ziet 5G veel meer als een evolutie die zich stapsgewijs verder zal ontwikkelen. Het bedrijf is al sinds 2019 bezig met het installeren van nieuwe 5G-apparatuur van het Chinese Huawei, de directe concurrent van Ericsson. De huidige apparatuur is niet 5G-ready en moet daarom sowieso worden vervangen.

T-Mobile laat weten de lat voor het 5G-netwerk nog hoger te leggen dan bij het 4G-netwerk. Dit moet vertaald worden in een state-of-the-art 5G-netwerk, landelijk dekkend en beschikbaar via een toegewijde band voor 5G.

Nu al kiezen voor 5G of toch maar even wachten?



Die keuze is heel persoonlijk. De vraag die je je moet stellen is of de 10 procent hogere snelheid voldoende is om nu over te stappen naar een geschikt 5G-abonnement bij Vodafone. Wie bij een andere provider zit kan of zal die keuze sowieso minder snel maken. Hetzelfde geldt voor de toestelkeuze. Vodafone geeft hierboven al aan dat er verschillen kunnen zijn per 5G-toestel (afhankelijk van diverse factoren waaronder bereik en de specifieke telefoon). Toestelfabrikanten willen hun vingers er nog niet aan branden en geven aan niet te weten welke performance-verbetering te verwachten is. Vooralsnog moeten we het dus doen met de voorspelling van 10 procent. Zodra er meer data beschikbaar komt zullen we die zeker publiceren.



[Fotocredits © Sikov - Adobe Stock]