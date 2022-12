Stevige inflatiecorrectie voor klanten van T-Mobile

De inflatiecorrectie geldt in ieder geval zowel voor klanten met een mobiel als een Thuis abonnement van T-Mobile. Zakelijke klanten, Corporate Rateplan of het T-Mobile Zakelijk Internet prijsplan, worden nog gespaard.

De magenta gekleurde provider heeft ervoor gekozen om de tarieven van hun abonnementen met ingang van 1 januari met maar liefst 8,6 procent naar boven bij te stellen. Dat betekent voor klanten met bijvoorbeeld een T-Mobile Unlimited abonnement, van 35 euro per maand dat zij vanaf 1 januari 38,01 euro per maand moeten gaan betalen. Een prijsstijging, of inflatiecorrectie zo je wilt, van net iets meer dan drie euro dus.

De inflatie, het is al bijna het hele jaar elke maand als de nieuwe cijfers van het CBS verschijnen groot nieuws. Dat betekent ook dat de mobiele operators de komende maanden, meestal aan het beging van het laatste kwartaal of op de eerste dag van het nieuwe jaar, de tarieven van hun abonnementen naar boven gaan bijstellen. Inflatiecorrectie heet dat. Op 1 januari, zo blijkt inmiddels, krijgen de klanten van T-Mobile de grootste prijsstijging te verwerken. KPN en Vodafone hebben hun inflatiecorrectie op 1 oktober al doorgevoerd, maar die zijn ietwat coulanter voor hun klanten.

KPN en Vodafone zijn milder

De twee andere (mobiele) providers hebben inmiddels ook al een inflatiecorrectie doorgevoerd. Bij KPN is dat per 1 oktober al gedaan: 5,8 procent. Dat geldt voor alle abonnementen die voor 1 juli van 2022 ingegaan zijn. Hoewel de prijsstijging bij KPN dus al minder groot is dan bij T-Mobile heeft de groen gekleurde provider nog een extra voorwaarde die met name klanten met een duurder abonnement goed uitkomt. KPN heeft namelijk besloten dat de inflatiecorrectie voor mobiele abonnementen beperkt blijft tot maximaal 2 euro per maand.

Klanten van Vodafone zijn het ‘voordeligst’ uit, voor wat betreft de inflatiecorrectie. De rode provider heeft die prijsstijging, die ook al op 1 oktober ingegaan is, voor dit jaar namelijk bepaald op 2,7 procent. Dat is bijna ruim 68 procent lager dan de inflatiecorrectie van T-Mobile en ruim minder dan de helft vergeleken met KPN. Bij Vodafone geldt de inflatiecorrectie voor vrijwel alle particuliere en zakelijke abonnementen.