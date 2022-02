​Inflatie is torenhoog: is het slim om te beleggen in crypto’s?

De prijzen blijven maar stijgen. Dat merk je aan alles, van de huizenprijzen tot aan de energierekening en de benzinepomp. Vroeger kon je nog sparen, maar tegenwoordig nadert de rente op je rekening 0%. Het gevolg: je geld wordt minder waard. Maar wat kan je daartegen doen?



Beleggen wordt populair

Steeds meer huishoudens in Nederland durven de stap te zetten naar beleggen. Aandelen, maar ook cryptomunten zijn de laatste jaren populairder geworden. Uit recent onderzoek van Kantar blijkt dat Nederland circa 1,6 miljoen crypto-investeerders telt. Daarvan zijn er 570.000 in 2021 ingestapt.

Investeren in crypto’s wordt steeds makkelijker. Tegenwoordig bestaan er tal van apps waarmee je in enkele seconden je eerste cryptomunten bezit. Je maakt een account aan, stort geld op je account en handelt in crypto’s. Maar wat is cryptocurrency eigenlijk?

Crypto’s: munten zonder bank

De eerste cryptocurrency ter wereld is bitcoin, een digitale muntsoort die alleen op het internet bestaat. Het idee erachter? Een digitale valuta zonder overheden, centrale banken en commerciële banken. Iedereen mag meedoen.

En belangrijker nog: bitcoin is schaars. Er zullen slechts 21 miljoen munten zijn in de toekomst. De instroom van nieuwe munten op de markt is voorspelbaar, en wordt iedere vier jaar gehalveerd. Dat staat als in beton gegoten in het protocol.

Het zijn deze eigenschappen die investeren in crypto’s aantrekkelijk maken. Want vergelijk bitcoin maar eens met de euro of de dollar. De Europese Centrale Bank en de Federal Reserve kunnen naar believen de geldprinter aanslingeren, met torenhoge inflatie als uiteindelijk gevolg.

Steeds meer investeerders zien in bitcoin een manier om zich te beschermen tegen inflatie. Bedrijven zoals MicroStrategy en Tesla zijn al ingestapt, en El Salvador heeft bitcoin zelfs al ingevoerd als wettig betaalmiddel.

Wil jij beginnen met beleggen in crypto?

BLOX biedt de mogelijkheid om laagdrempelig te beginnen met beleggen. Lezers van dit artikel krijgen de kans om te starten met 10 euro gratis crypto. Met gebruik van de vouchercode DUTCHCOWBOYS bij het aanmaken van een BLOX account, krijg je dit bedrag gratis van Dutch Cowboys. Jij maakt de keuze!

Mooie winsten

Investeren in cryptocurrency kan hard gaan. Stel je voor dat je in 2020 was ingestapt. Tijdens het begin van de corona-pandemie zijn veel huishoudens gaan sparen. Maar wat als je in 2020 na de eerste persconferentie 1.000 euro in bitcoin had geïnvesteerd? Met de koers van nu staat deze hypothetische investering op 8.800 euro.

Natuurlijk bieden resultaten uit het verleden geen garanties voor de toekomst. Maar ook de toekomst ziet er rooskleurig uit voor de cryptomarkt. Steeds meer beursgenoteerde bedrijven investeren in crypto’s, en Google staat in de startblokken om de crypto-wereld te betreden. Het worden ongetwijfeld interessante jaren!

Wees je bewust van de risico’s

Investeren in cryptocurrency’s is razend populair. Maar wees je ook bewust van de risico’s. De cryptomarkt is vele malen beweeglijker dan de aandelenmarkt. Je kan je inleg, of een deel daarvan, verliezen. Zorg daarom dat je enkel investeert met geld dat je kan missen.

[Fotocredits - Nuthawut © Adobe Stock]