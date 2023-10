Delta vraagt hoofdprijs voor 5Gbps glasvezel internetabonnement

Een week geleden maakte Delta beken dat de provider op 16 oktober een nieuw supersnel glasvezelabonnement zou introduceren. Een dag daarvoor had KPN al aangekondigd dat die provider op 23 oktober een 4 Gbps glasvezel abonnement lanceert. Omdat Delta, met haar 2 Gbps abonnement, toch de glasvezelprovider wil blijven met de hoogst mogelijke internetsnelheden, besloot die provider dus het 5 Gbps abonnement te introduceren dat vanaf vandaag, 16 oktober, dus overal waar een Delta glasvezelaansluiting ligt, beschikbaar is. En nu is ook de prijs bekend. Die is wel even schrikken: 125 euro per maand, terwijl concurrent KPN voor haar 4 Gbps glasvezelabonnement bijna de helft vraagt: 67,50.

Delta prijs zich uit de markt?

Dat je voor een 5 Gbps abonnement meer moet betalen dan voor een abonnement met 4 Gbps, dat is niet zo gek. Maar 57,50 erbij is wel heel erg fors. Zelfs vergeleken met het tot vandaag duurste abonnement van Delta zelf. Voor een 2 Gbps glasvezel internetabonnement betaal je daar namelijk 60 euro per maand.

Er is wel een maar bij de abonnementsprijs van Delta. Wanneer je namelijk het 5 Gbps glasvezelabonnement neemt, dan krijg je daar automatisch ook een 5G mobiel abonnement bij met Unlimited Data. De vraag is echter of er veel nieuwe Delta klanten zijn die daar op zitten te wachten, maar goed. En, zoals bijna alle providers dat doen, krijg je de eerste maanden, Delta heeft gekozen voor acht, een flinke korting. Bij Delta is dat 27,50. Je betaalt dan dus geen 125 euro per maand, maar ‘slechts’ 97,50. Gedurende die acht maanden krijg je ook gratis Interactieve TV erbij.