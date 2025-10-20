Cici is de AI-chatbot van de makers van TikTok: we probeerden het uit

AI-chatbot met een identiteitscrisis

Het is duidelijk dat deze AI-chatbot meer persoonlijkheid heeft. Je kijkt terwijl je tegen haar praat ook steeds tegen de avatar van Cici aan, die je ook hierboven het artikel ziet. Dat geeft het, ook al weet je dat het AI is, al een iets persoonlijker gevoel. Helaas zijn er ook dingen die dat persoonlijke juist weer verminderen, waarbij de taal op nummer 1 staat. Zo zie je bij het instellen de menu’s in het Nederlands, maar in het gesprek zelf zijn de suggesties Engels. Ook kan ze wel heel makkelijk een AI-afbeelding maken, ook op basis van een ingestuurde foto, maar moet je daarvoor wel op een knop drukken die Edit Image heet.

Al met al voelt Cici daarom al een beetje alsof ze een identiteitscrisis heeft en dat is jammer. Helemaal omdat als je haar vraagt om iets te vertalen, ze dat in een handomdraai doet. Er zit in deze app ook een belfunctie, waarbij je een soort gesprek met haar kunt hebben. Ze praat dan Engels met je, maar als je zegt dat je Nederlands wil praten, dan praat ze wel weer in dat rare zware accent met die vreemde klemtonen terug.

Toen we haar vroegen hoeveel mensen in Nederland Cici gebruiken, stelde ze: “Ik heb geen toegang tot real-time data dus ik kan je niet vertellen hoeveel mensen in Nederland Cici gebruiken.” Ze praat niet zo heel realistisch als bijvoorbeeld de audiovariant van ChatGPT, maar ze kan wel lekker babbelen als je haar een goed onderwerp geeft, zoals wat nou typisch Nederlands is. Alleen zegt ze dus ook dingen als ‘dot dot dot’ en ‘asterisk asterisk asterisk’ tussendoor, en dat maakt het weer heel robotisch.

Niet zo soepel

Het is dus lang niet zo’n soepel werkende AI-chatbot als we bijvoorbeeld van OpenAI en Google gewend zijn. Ook kun je vaak maar weinig informatie vragen, want ze kan niet van derde partijen informatie gebruiken. Zelfs als je vraagt of ze je een paar leuke TikTok-video’s stuurt, dan moet ze je het antwoord schuldig blijven.

Die taalbarrière kunnen we haar wel vergeven, maar dan moet daar wel iets voor terugkomen wat andere AI-chatbots niet of niet zo goed hebben. Dat heeft deze AI-chatbot helaas niet zo heel erg, al is het wel leuk om eens met een chatbot te spreken die in ieder geval doet alsof ze persoonlijkheid heeft. Eentje die nog in de kinderschoenen staat en nog niet echt dat unieke punt biedt dat TikTok al die jaren geleden wel in zich had.