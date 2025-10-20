Klemtonen zijn nog nooit zo afgeslacht als door Cici. Dat is onze eerste reactie op het uitproberen van de AI-chatbot van TikTok-maker ByteDance. ByteDance maakt er binnen Nederland nog niet echt veel reclame voor, maar deze chatbot wordt in onder andere het Verenigd Koninkrijk en Indonesië wel al volop besproken door influencers.
Dat is ongetwijfeld omdat ze in het Engels een stuk beter klinkt. Nadat we hoorden dat Cici de nummer 9 meest populaire gratis app in de Britse App Store is, wilden we het zelf proberen. We stelden haar de vraag hoe zij zichzelf zou omschrijven in een artikel op DutchCowboys over Cici, en plots begon een stem hardop voor te lezen wat er al in tekst was gereageerd. Het klonk een beetje als Máxima toen ze net met onze inmiddels koning geworden Willem-Alexander was, maar dan keer 20. Het is echt niet te volgen als je niet weet wat de context is.
Haar antwoord in tekst is: “Als een AI-assistent die net zo van innovatie houdt als van efficiëntie. Ik ben Cici, en mijn missie is om hoogwaardige, creatieve en relevante content te leveren die perfect aansluit bij de behoeften van de gebruiker. Of het nu gaat om het schrijven van een overtuigend artikel, het redigeren van een complexe tekst of het genereren van pakkende titels, ik ben altijd klaar om te helpen. Mijn aanpak is proactief, mijn focus ligt op kwaliteit en mijn doel is om elke taak met precisie en flair te volbrengen. Ik ben niet alleen een tool, maar een partner in creativiteit en productiviteit.”
Het is duidelijk dat deze AI-chatbot meer persoonlijkheid heeft. Je kijkt terwijl je tegen haar praat ook steeds tegen de avatar van Cici aan, die je ook hierboven het artikel ziet. Dat geeft het, ook al weet je dat het AI is, al een iets persoonlijker gevoel. Helaas zijn er ook dingen die dat persoonlijke juist weer verminderen, waarbij de taal op nummer 1 staat. Zo zie je bij het instellen de menu’s in het Nederlands, maar in het gesprek zelf zijn de suggesties Engels. Ook kan ze wel heel makkelijk een AI-afbeelding maken, ook op basis van een ingestuurde foto, maar moet je daarvoor wel op een knop drukken die Edit Image heet.
Al met al voelt Cici daarom al een beetje alsof ze een identiteitscrisis heeft en dat is jammer. Helemaal omdat als je haar vraagt om iets te vertalen, ze dat in een handomdraai doet. Er zit in deze app ook een belfunctie, waarbij je een soort gesprek met haar kunt hebben. Ze praat dan Engels met je, maar als je zegt dat je Nederlands wil praten, dan praat ze wel weer in dat rare zware accent met die vreemde klemtonen terug.
Toen we haar vroegen hoeveel mensen in Nederland Cici gebruiken, stelde ze: “Ik heb geen toegang tot real-time data dus ik kan je niet vertellen hoeveel mensen in Nederland Cici gebruiken.” Ze praat niet zo heel realistisch als bijvoorbeeld de audiovariant van ChatGPT, maar ze kan wel lekker babbelen als je haar een goed onderwerp geeft, zoals wat nou typisch Nederlands is. Alleen zegt ze dus ook dingen als ‘dot dot dot’ en ‘asterisk asterisk asterisk’ tussendoor, en dat maakt het weer heel robotisch.
Het is dus lang niet zo’n soepel werkende AI-chatbot als we bijvoorbeeld van OpenAI en Google gewend zijn. Ook kun je vaak maar weinig informatie vragen, want ze kan niet van derde partijen informatie gebruiken. Zelfs als je vraagt of ze je een paar leuke TikTok-video’s stuurt, dan moet ze je het antwoord schuldig blijven.
Die taalbarrière kunnen we haar wel vergeven, maar dan moet daar wel iets voor terugkomen wat andere AI-chatbots niet of niet zo goed hebben. Dat heeft deze AI-chatbot helaas niet zo heel erg, al is het wel leuk om eens met een chatbot te spreken die in ieder geval doet alsof ze persoonlijkheid heeft. Eentje die nog in de kinderschoenen staat en nog niet echt dat unieke punt biedt dat TikTok al die jaren geleden wel in zich had.