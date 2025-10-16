Gemini kan nu meetings voor je inplannen binnen Gmail

Gmail heeft een nieuwe optie, namelijk om mensen meetings met je te laten inschieten. Het heet Help Me Schedule en hiermee kun je een meetingwidget maken die de context van je bericht begrijpt. Het kan soms een heel gedoe zijn om een meeting te organiseren en hiermee moet dat makkelijker worden.

Gemini in Gmail

Gemini snapt dat je in je bericht aangeeft dat je een meeting wil opzetten en komt dan zelf met verschillende tijden die de persoon waar je de mail naar stuurt dan kan kiezen om de afspraak in je agenda te zetten. Het scheelt een heleboel mail over en weer, naast dat het fijn is dat Gemini begrijpt wat je zegt en daarop ook actie onderneemt.

Zoiets bestaat ook al binnen Pixel 10-telefoons van Google, maar is nog niet uit in Nederland. Dit heet Magic Cue en kan informatie halen uit verschillende apps. Bel je met de klantenservice van een vliegmaatschappij, dan haalt hij bijvoorbeeld automatisch je vluchtgegevens erbij.

AI als echte assistent

AI wordt op die manier echt een assistent en dat is een grote plus. Tegelijkertijd moet je hiervoor dus wel je apps openstellen aan de AI om dit te kunnen gebruiken. Maar het is allemaal binnen Google, dus gebaseerd op dingen die het techbedrijf wel al van je weet. Toch is het wel even wennen dat je ineens zo’n behulpzame assistent bij de hand hebt.