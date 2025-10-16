Gemini kan nu meetings voor je inplannen binnen Gmail

Gmail heeft een nieuwe optie, namelijk om mensen meetings met je te laten inschieten. Het heet Help Me Schedule en hiermee kun je een meetingwidget maken die de context van je bericht begrijpt. Het kan soms een heel gedoe zijn om een meeting te organiseren en hiermee moet dat makkelijker worden.
Gemini snapt dat je in je bericht aangeeft dat je een meeting wil opzetten en komt dan zelf met verschillende tijden die de persoon waar je de mail naar stuurt dan kan kiezen om de afspraak in je agenda te zetten. Het scheelt een heleboel mail over en weer, naast dat het fijn is dat Gemini begrijpt wat je zegt en daarop ook actie onderneemt.
Zoiets bestaat ook al binnen Pixel 10-telefoons van Google, maar is nog niet uit in Nederland. Dit heet Magic Cue en kan informatie halen uit verschillende apps. Bel je met de klantenservice van een vliegmaatschappij, dan haalt hij bijvoorbeeld automatisch je vluchtgegevens erbij.
AI wordt op die manier echt een assistent en dat is een grote plus. Tegelijkertijd moet je hiervoor dus wel je apps openstellen aan de AI om dit te kunnen gebruiken. Maar het is allemaal binnen Google, dus gebaseerd op dingen die het techbedrijf wel al van je weet. Toch is het wel even wennen dat je ineens zo’n behulpzame assistent bij de hand hebt.
Terug naar Gemini in Gmail: wanneer het merkt dat je een meeting voorstelt, dan komt er in de mail een Help Me Schedule-knop in de balk met tools voor je mail. De AI stelt dan bepaalde tijden voor op basis van je bericht. Als je zegt: laten we over twee weken even meeten, dan komt hij niet met de datum van morgen. Daarnaast kijkt hij in je agenda om te zien of je wel tijd hebt en zo ja, wanneer.
Vervolgens staat die widget in je mail en kan de ontvanger gewoon op een tijd klikken en wordt de meeting ingepland. Wel kan dit in eerste instantie alleen maar voor een-op-een-meetings, dus met groepen is het niet direct mogelijk. Dat is jammer, want juist groepsmeetings zijn de grootste uitdaging: het bij elkaar puzzelen van al die agenda’s is soms knap lastig. Tegelijkertijd kun je natuurlijk al jaren zien wat iemands beschikbaarheid is, zolang je in het zelfde bedrijf werkt en hiertoe autorisatie hebt. Maar zeker als je met mensen van buitenaf wil afspreken, dan zijn er binnen Office-achtige programma’s nog niet genoeg mogelijkheden om het echt snel voor elkaar te krijgen.
AI kan daarin helpen, al zal dat tegen restricties aanlopen die met privacy en autorisaties te maken heeft. In ieder geval heeft Google nu de eerste stap gezet door AI om hulp te vragen. Het kan zijn dat je de functie nog niet hebt: hij verschijnt voor de meeste mensen eind oktober of begin november. Wel is het alleen beschikbaar voor zakelijke gebruikers van Google’s Workspace, en voor losse gebruikers die Google AI Pro of Google AI Ultra hebben, de betaalde abonnementen van Google met allerlei AI-mogelijkheden.