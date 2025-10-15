Zin? OpenAI maakt sexting met ChatGPT mogelijk

Heb je behoefte aan wat seksuele gezelligheid en mag dat best online zijn, dan heb je vanaf binnenkort een nieuwe bestemming voor je lusten: ChatGPT. CEO Sam Altman zegt dat als er eenmaal een leeftijdsverificatie op ChatGPT zit, het dan ‘erotica’ toevoegt aan de AI-chatbot.
Als je op dit moment tegen ChatGPT zegt: ‘ik heb zin, zeg eens iets geils’, dan zegt hij dat hij best iets zwoels kan zeggen, zolang het stijlvol blijft. Wat volgt is meer iets voor een stuiverromannetje dan dat je het in een 18+-boek uit de seksshop zou tegenkomen. ChatGPT is op dit moment vrij waardeloos om mee te sexten, maar dat gaat veranderen.
Dit jaar nog komt er leeftijdsverificatie naar ChatGPT, waardoor het verschil tussen volwassenen en kinderen die ChatGPT gebruiken groter wordt. Dat blijkt wel uit het feit dat er dan erotica wordt toegevoegd, waardoor ChatGPT waarschijnlijk wat plattere gesprekken kan voeren dan de ‘classy’ antwoorden die er nu op sekspraat wordt gegeven. Altman noemt het het ‘behandel volwassen gebruikers als volwassenen’-principe, waarbij er meer mag als je maar hebt bewezen dat je inderdaad boven de 18 jaar bent.
Het is voor sommige mensen ongetwijfeld zeer welkom, maar het is niet origineel. Elon Musk paradeert inmiddels al weken rond met allerlei 3D anime-modellen op X, die zijn toegevoegd aan de AI-app Grok. Hij laat mensen hun eigen virtuele vriendinnetje of vriendje maken om zich helemaal op te storten. Het is bekend dat mensen ChatGPT ook regelmatig als een soort partner voor ze laten zijn: dat zal waarschijnlijk toenemen als sexting een echte optie wordt.
Bovendien heeft OpenAI de grote kritiek op het nieuwe taalmodel GPT-5 ook wel gehoord: GPT-4o was veel menselijker en vriendelijker, en daarom had het GPT-4o na de kritiek ook teruggebracht als optie voor betalende gebruikers. Nu zegt het dat het een nieuwe versie van ChatGPT wil lanceren die zich meer gedraagt als wat mensen prettig vonden aan GPT-4o.
Altman stelt dat de wissel naar GPT-5 wel wat minder was voor mensen die geen geestelijke problemen hebben: het was juist een extra voorzichtig taalmodel op het gebied van emoties, om te zorgen dat de grote kritiek op hoe mensen in een soort AI-psychose terechtkwamen zou afnemen. Dat werd het echter niet in dank afgenomen door mensen die geen psychische problemen hebben en het leuk vinden om op een wat vriendschappelijkere en misschien zelfs romantische manier met ChatGPT te spreken.
OpenAI heeft wel een raad in het leven geroepen die gaat letten op de geestelijke gezondheid en hoe ChatGPT daarmee om moet gaan. Belangrijk, want zeker als straks ook nog erotische gesprekken in de mix komen met sexting, dan kunnen meer mensen ChatGPT als een soort geliefde gaan zien.