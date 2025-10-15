Zin? OpenAI maakt sexting met ChatGPT mogelijk

Heb je behoefte aan wat seksuele gezelligheid en mag dat best online zijn, dan heb je vanaf binnenkort een nieuwe bestemming voor je lusten: ChatGPT. CEO Sam Altman zegt dat als er eenmaal een leeftijdsverificatie op ChatGPT zit, het dan ‘erotica’ toevoegt aan de AI-chatbot.

Sexting

Als je op dit moment tegen ChatGPT zegt: ‘ik heb zin, zeg eens iets geils’, dan zegt hij dat hij best iets zwoels kan zeggen, zolang het stijlvol blijft. Wat volgt is meer iets voor een stuiverromannetje dan dat je het in een 18+-boek uit de seksshop zou tegenkomen. ChatGPT is op dit moment vrij waardeloos om mee te sexten, maar dat gaat veranderen.

Dit jaar nog komt er leeftijdsverificatie naar ChatGPT, waardoor het verschil tussen volwassenen en kinderen die ChatGPT gebruiken groter wordt. Dat blijkt wel uit het feit dat er dan erotica wordt toegevoegd, waardoor ChatGPT waarschijnlijk wat plattere gesprekken kan voeren dan de ‘classy’ antwoorden die er nu op sekspraat wordt gegeven. Altman noemt het het ‘behandel volwassen gebruikers als volwassenen’-principe, waarbij er meer mag als je maar hebt bewezen dat je inderdaad boven de 18 jaar bent.