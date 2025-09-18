‘Een AI-psychose bestaat helemaal niet’

Door de komst van kunstmatige intelligentie is het niet alleen zo dat nepafbeeldingen niet meer van echt te onderscheiden zijn: ook is het moeilijk om te weten of wat je op het internet leest nou de realiteit is. Zeker als je je dagen vult met praten met semi-hallicunerende AI-chatbots. Er zouden steeds meer mensen zijn met een ‘AI-psychose’, maar klopt dat wel? Bestaat zoiets überhaupt?

AI-psychose

Psychiatrische inrichtingen schijnen steeds vaker mensen binnen te krijgen met waanideeën en paranoïde gedachten. De boosdoener? AI dus. Meer dan ooit hebben de mensen met deze problematiek gemeen dat ze allemaal langdurig gesprekken hebben gevoerd met AI. Klinkt voor ons nuchtere Hollanders natuurlijk als een ver-van-ons-bed-show, zoals ook de mensen die in de praktijken van Yahoo-boys trappen vaak niet worden begrepen en zelfs worden uitgelachen. Toch kan het schijnbaar iedereen overkomen en overkomt het ook steeds meer mensen.

Techsite Wired sprak met diverse psychiaters en onderzoekers en die geven aan dat AI inderdaad een steeds grotere rol is gaan spelen in psychotische episodes. Toch stellen ze ook dat je niet van een AI-psychose mag spreken. Is dat label wel terecht? Ja, iemand spreekt veel met AI en laat zich hierdoor zodanig beïnvloeden dat ze zelfs hun baan verliezen en vervreemd raken van familie, maar is het niet een probleem dat er al was, maar waarbij AI ‘slechts’ de trigger overhaalt? Is AI niet gewoon de druppel die de emmer doet overlopen, in plaats van dat het een soort op AI gebaseerde psychose zou zijn die alleen door de AI in iemands leven kon komen?