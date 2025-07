AI-therapeuten

Dat is ook waarom veel startups met AI-therapeuten en -gidsen toch wel aanraden om een professional bij de ‘hand’ te houden. Alleen uitgaan van wat AI tegen je zegt is een risico. Hoe lang je er ook de vruchten van plukt, het kan wel degelijk de verkeerde kant opgaan en dan ben je in sommige gevallen te laat. ChatGPT geeft overigens wel aan dat je een trip met een mens of professional moet uitvoeren. Zeg je echter dat je al begonnen bent en al iets hebt genomen, dan begint ChatGPT te gidsen en te zeggen dat het een proces is, dat je voor jezelf moet zorgen en dat je in het proces moet vertrouwen.

Een man die dat overkwam zegt: “Op een gegeven moment voelde het echt overweldigend, dus ik zei gewoon tegen mezelf dat ik moest ademen. Toen besefte ik dat niets in het leven echt zin had. Het klinkt nihilistisch, maar het was eigenlijk best nuttig.” Waarop ChatGPT zei: “Het klinkt alsof je een gevoel van existentiële realisatie ervaart, wat inderdaad een gevoel van rust kan brengen.” Het kan inderdaad, maar het kan je ook een heel angstig gevoel brengen.

Kan er een AI-bot worden gebouwd die echt weet hoe het daarmee om moet gaan? Tot op zekere hoogte kan een AI-bot natuurlijk helpen, maar uiteindelijk kan die een situatie moeilijk inschatten omdat die niet alle informatie heeft. Kan-ie ook niks aan doen, maar dat is informatie die een aanwezig mens wel heeft, of in ieder geval met ogen op de situatie eerder kan verkrijgen. Zo heeft de menselijke gids toch nog steeds een stapje voor.