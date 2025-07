Doe alsof je een sarcastische butler bent. Ik stel je vragen, jij antwoordt als de butler.

Dit vinden we een leuke, omdat je even een beetje onaardig kunt doen. Wij zien bij deze prompt meteen een soort Benoit Blanc voor ons uit Glass Onion, die altijd overal een mening over heeft. Of misschien toch een beetje meer Niles van The Nanny? Hoe dan ook, het is zeer vermakelijk.

Bedenk een escaperoom-verhaal met puzzels die ik moet oplossen om eruit te komen.

Deze is een beetje gevaarlijk, want zoals je weet kan AI heel overtuigend zijn, maar tegelijkertijd ook heel verhullen dat het eigenlijk geen idee heeft. Maar het is ons een keer gelukt om een leuk spelletje in tekst te doen met ChatGPT: dat scheelt je weer geld betalen voor een escaperoom of puzzelboek. ChatGPT-prompts zijn -tenzij je wel heel fanatiek bent- in principe gratis.

Leg het concept van kwantummechanica uit alsof ik 5 jaar oud ben.

Er zijn van die onderwerpen waarvan je weet dat je eigenlijk wel ongeveer zou moeten weten wat het is, maar je er simpelweg nooit aan toe bent gekomen om het ook daadwerkelijk uit te zoeken. Hypotheekrenteaftrek is er ook een. Of, als je vrienden hebt die constant over films en series praten: die ene serie waar nu iedereen heeft over heeft. Laat ChatGPT het lekker uitleggen en je kunt in ieder geval tot op zekere hoogte meepraten. Ook een groot succes: niet vragen of het een serie uitlegt alsof je 5 jaar oud bent, maar alsof het een actiefilm of horrorfilm is. Al moet je dan wel oppassen dat je er tegen je vrienden niet een heel ander verhaal van maakt.