Black Mirror biedt extra twist voor wie over de serie praat

Heb je het nieuwe seizoen van Black Mirror al gekeken? Dan ben je een aflevering tegengekomen die in het teken staat van het Mandela-effect. Dat is wanneer je ervan overtuigd bent dat iets een feit is, maar dan ontdekt dat dat helemaal niet het geval is. Want ja, was het fastfoodrestaurant nou Barnies of Bernies? Netflix heeft een briljante twist aan de twist gegeven. Dit is wat er aan de hand is.

Toffe twist in Black Mirror Bete Noire

In de aflevering ‘Bete Noire’ in seizoen 7 van Black Mirror zien we hoe een dame die bij een levensmiddelenbedrijf werkt het steeds mis heeft. Dan is ze er zeker van dat ze een bepaald ingrediënt op de mail heeft gezet, en dan blijkt dat niet zo te zijn. Iedereen heeft wel eens een volle overtuiging van iets, wat dan niet waar blijkt te zijn, maar als je dat heel vaak hebt, dan heb je met het Mandela-effect te maken. Het komt vaak voor bij grote groepen mensen en het heeft alles te maken met het ontstaan van valse herinneringen.

Het is naar de Zuid-Afrikaanse president vernoemd omdat veel mensen dachten dat Nelson Mandela in de jaren 80 in de gevangenis zou zijn overleden, terwijl dat niet het geval is. Toch dachten veel mensen dat wel. Andere voorbeelden zijn uit Star Wars: Luke, I am your father, wat eigenlijk No, I am your father is. En heeft de Monopoly-man een monocle? Nee, maar veel mensen deken van wel. Er is overigens geen duidelijke verklaring voor het Mandela-effect.