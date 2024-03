Black Mirror krijgt een zevende seizoen en dat komt al vrij snel

Netflix-serie Black Mirror heeft een paar jaar niks van zich laten horen, maar toen was daar vorig jaar een nieuw seizoen. Nu is er een nieuw seizoen in de maak, onthult de streamingdienst, en dat komt al vrij vlug. Geen Stranger Things-praktijken, ook al is Black Mirror een complexe serie die vaak met veel effecten gepaard gaat. Netflix brengt Black Mirror seizoen 7 uit in 2025.

Black Mirror seizoen 7

Black Mirror is een van onze favoriete Netflix-series en dat is niet zo heel gek: er worden allemaal vrij angstvallige toekomstbeelden neergezet die alles te maken hebben met technologie. Hoewel, het laatste seizoen kroop wel steeds dichter tegen horror aan. In ieder geval is het interessant om te zien welke technologische uitvindingen de makers nu weer zullen doen, want vaak zijn het zaken waarvan je denkt: ‘Dat zou best kunnen bestaan’. Anderen denken weer dat het allang bestaat maar dat de overheid het allemaal schuilhoudt.

Hoe het ook zij, in Black Mirror krijgen we een kijkje in een potentiële toekomst en vaak loopt het niet goed af. Iemands herinneringen kunnen bekijken bijvoorbeeld. We hebben in de vorige zes seizoenen al heel veel creepy voorbeelden voorbij zien komen en daar komen er volgend jaar dus weer een aantal bij. 6 om precies te zijn. Netflix onthulde ook alvast dat een van de afleveringen een opvolger is, namelijk op USS Callister uit seizoen 4 waarin we Jesse Plemons konden zien schitteren. Daly is dood, maar de crew van de USS Callister ziet zijn problemen nog maar net beginnen.