Waarom je het zesde seizoen Black Mirror nu moet gaan kijken

5 verhalen, 5 nachtmerries: Streamberry heeft het nieuwe seizoen Black Mirror online gezet. Of nou ja, Netflix , maar in de serie neemt het ook zichzelf ietwat op de hak door zichzelf te kopiëren en Streamberry te noemen. In het zesde seizoen van deze hitserie beloven er weer veel onaangename toekomstschetsen over technologie te worden gedaan.

Het zijn er maar liefst vijf en we zullen de inhoud niet spoilen, alleen de onderwerpen en sommige acteurs noemen. De zojuist genoemde aflevering over Netflix heet Joan is Awful en vertelt het verhaal van een tech-ceo die haar eigen levensverhaal naverteld ziet worden in een Netflix-serie. Haar persoonlijke data is hiervoor gebruikt en dat is niet bepaald van tevoren gevraagd. Extra interessant omdat steractrice Salma Hayek erin te zien is.

Het zesde seizoen Black Mirror staat nu op Netflix en net als eerdere seizoenen speelt de ontwikkeling van gekke technologieën een rol. Zo zagen we in eerdere seizoenen hoe je je herinneringen even kon terugspoelen, maar dus ook die van een ander kon zien, maar we zagen ook robots, een computergeanimeerde rare beer en publieksfavoriet White Christmas met zijn ‘cookies’. Sommige technologieën lijken futuristisch, maar bestaan inmiddels allang in het gewone leven. Welk dystopisch beeld brengt seizoen 6 ons?

Netflix-hitserie

De tweede aflevering is Loch Henry en gaat over het maken van een true crime-documentaire, ook al zo’n populair onderwerp op Netflix (en in podcasts). De derde aflevering heet Beyond the Sea en die gaat over een diepe ruimtemissie waarin Aaron Paul de hoofdrol speelt. Aflevering 4 heet Mazey Day en die draait om een paparazzo die een filmster tot waanzin en een heftige daad leidt, met tot slot aflevering 5 genaamd Demon 79 en dat is een ‘Red Mirror’-aflevering die gaat over het occulte.

De redenen om het te kijken zijn legio: de cast is geweldig, de scripts zijn geweldig, de toekomstbeelden zijn akelig realistisch en het is typisch zo’n programma waar nog regelmatig naar verwezen zal worden in artikelen die je leest, maar ook gesprekken met vrienden. Tenminste, als we kijken naar het trackrecord van deze serie, dan is dat wat we verwachten dat er staat te gebeuren. Maar ja, we zouden niks spoilen he? Kijken dus, seizoen zes van Black Mirror.