De 5 griezeligste horrorfilms en -series op Netflix in 2023

We vallen meteen met de deur in het horrorhuis: dit jaar was niet het beste jaar voor horrorfans op Netflix. Er waren relatief weinig nieuwe releases om ons te doen griezelen. Maar dat wil niet zeggen dat er helemaal niks was: dit zijn de vijf griezeligste horrorfilms en -series op Netflix in 2023: kom maar op met dat onaangename gevoel. 1. Slasher De horrorserie Slasher is al vele jaren enorm populair. Dit jaar is het vijfde seizoen verschenen in deze serie die draait om -typisch horror- een gemaskerde moordenaar. De serie speelt zich af in Canada en is ook gemaakt door Canadezen, wat het net een klein beetje een arthouse-gevoel geeft. Elk seizoen weer slaat er een moordenaar toe en valt de ene na de andere dood neer. Maar elk seizoen is er ook weer een nieuwe groep mensen die allemaal op hun eigen manier met de moorden omgaat: heerlijke televisie.

2. The Pope’s Exorcist Deze film is een verhaal over Father Gabriele Amorth, die echt heeft bestaan. In deze film zijn de meer dan 10.000 exorcismes die de man heeft uitgevoerd ietwat gedramatiseerd (en geen zorgen: het zijn er in de film geen 10.000 die je hoeft bij te wonen). De regisseur is Julius Avery, die een geweldige combinatie heeft weten te maken van The Exorcist en de Davinci Code. Russell Crowe speelt de beste man en dat doet hij niet onverdienstelijk. Wel is het even wennen: de visuals zijn ook wat meer richting de oude Exorcist dan dat ze heel modern zijn.

3. Black Mirror

Black Mirror was eerst vooral een serie rondom tech, maar dit jaar hebben we meer dan ooit de horrorkant gezien. Sommige afleveringen hadden zelfs nagenoeg niet met tech te maken, maar gingen full on horror. We vonden het niet erg, want het had alsnog een heerlijk Black Mirror-randje. Het is een heel sterke serie en hoewel we toch liever die gekke toekomstige tech-verhalen zien, weten de makers ook geweldige horrorverhalen neer te zetten.

4. Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities

Stiekem kwam deze reeks al eind 2022 uit, maar de kans is groot dat je het pas in 2023 hebt gekeken. En eerlijk is eerlijk: de spoeling horrorseries- en films was wat dunnetjes op Netflix dit jaar, dus we pakken de Cabinet of Curiosities er gewoon bij. Guillermo del Toro’s geesteskind heeft allerlei spannende horrorproducties uitgekozen en er een reeks van gemaakt. De ene aflevering zal helemaal je ding zijn, terwijl een andere minder bevalt, maar het mooie is dat de volgende dan misschien wel weer heel tof is.

5. Home for Rent

De meeste horrorfilms gaan over huizen en dat geldt ook voor Home for Rent. Deze Thaise film draait om een man die zijn huis verhuurd. Nu zou je denken dat het huis behekst is, maar niets is minder waar: de nieuwe huurders blijken tot een sekte te behoren en de huiseigenaar zelfs te bedreigen. Weer eens wat anders.