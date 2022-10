Halloween is hier: de leukste tweets, apps en inhakers

Sommige mensen vinden het maar een Amerikaanse bedoening en willen er niets mee te maken hebben, maar anderen hebben dit weekend al de nodige Halloween-feestjes gevierd. Trick or Treat langs de deuren is nog niet helemaal overgewaaid, maar in Nederland kleden we ons vooral graag aan alsof we griezels zijn. Heksen, zombies, vampiers, uit de dood herrezen mummies, ze kwamen in de gemiddelde stad allemaal voorbij dit weekend. Grappig, want in de Verenigde Staten gaat het verkleedfeest zeker niet alleen om griezels: heel veel beroemdheden gingen verkleed als bekende personages of personen, zoals Marge Simpson en ET.

Toch leuk dat we er in Nederland iets meer een echt griezelfeest van maken en de focus leggen op de horror ervan. Zo hebben we in sommige pretparken Halloween-evenementen om de bezoekers als de avond valt de stuipen op het lijf te jagen, en zijn steeds meer mensen mooie jack-o-lanterns aan het maken, van die pompoenen met een griezelig gezicht zoals je boven dit artikel ziet.

Er is al veel Halloween voorbijgekomen, maar vandaag is het 31 oktober en dan is het pas echt Halloween: dit zijn de leukste tweets en inhakers.

De Google Doodle

Google heeft een heel toffe game teruggehaald voor Halloween. Het had het in 2018 ook als Halloween-Google Doodle (de titel van Google als je naar Google.nl gaat), maar dit is de iets uitgebreidere tweede versie. Het is de bedoeling dat je met een spookje rondvliegt en allemaal vlammetjes verzamelt, die vervolgens als een sliert achter je aan zweven. Er zijn echter ook tegenstanders die je vlam proberen af te pakken. Zodra je vlammen in je basis zijn, zijn ze veilig, dus het is de bedoeling dat je daar regelmatig naartoe gaat. Je krijgt als je het goed doet allerlei handige power-ups, waardoor je nog makkelijker vlammetjes kunt verzamelen. Erg leuk en je kunt het spel, The Great Ghoul Duel 2 genoemd, nu gratis spelen onder de Google Doodle.