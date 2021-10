Halloween 2021: de leukste events en beste outfits

Wie denkt dat Halloween iets typisch Brits of Amerikaans is heeft het mis. Inmiddels wordt dit feest op veel meer plekken gevierd en wint het ook in Nederland aan populariteit. En dat is leuk, want Halloween is een goede reden om te griezelen en je te verkleden. Vroeger was het vooral een kinderfeest en nog steeds gaan kinderen zodra het donker is langs de deuren voor een traktatie: trick or treat. De verkleedpartijen worden met het jaar uitbundiger en sommige liefhebbers zijn al maanden van tevoren bezig met de voorbereidingen hiervan. Heb je last minute inspiratie nodig? Wij zochten voor je uit wat je kunt doen morgen tijdens Halloween. Geen zin om de deur uit te gaan? Zet een horrorfilm- of serie aan! Halloween: feesten en events Overal in Nederland worden feesten en events georganiseerd tijdens Halloween. Wij hebben er een aantal voor je op een rijtje gezet.

Amsterdam Halloween 2021

In Amsterdam vindt morgen een groots Halloweenfeest plaats in de Westerunie. Verwacht spektakel, muziek, dansen en natuurlijk mooie outfits. Het feest is uitverkocht maar wellicht lukt het je nog om ergens tickets op de kop te tikken. Halloween nights in Toverland In attractiepark Toverland vieren ze Halloween graag uitgebreid. Heb je zin om even goed te griezelen? Je kunt nog vanavond, morgen en 6 november naar de Halloween Night. Scare Me in Almere Persoonlijk krijg ik enorme 'Blair Witch vibes' als ik alleen al de website bekijk van Scare Me, toch is het een populaire griezelattractie. Die speciaal voor Halloween elk jaar weer plaatsvindt en je kunt maar beter stalen zenuwen hebben als je besluit hier naartoe te gaan. Scare Me is er t/m 13 november.

The Upside Down - Haunted House In Amsterdam is het Instagrammuseum The Upside Down tijdens Halloween omgebouwd tot Haunted House. Een enorm enge beleving in plaats van blije plaatjes schieten voor je Instagramfeed. De aankleding is tof, de acteurs blijven in hun rol zitten.

Beste Halloween-outfits 2021 Je kunt helemaal losgaan tijdens Halloween. Voor make-up artiesten is dit feest een kans om te laten zien hoe goed ze zijn en je kunt dan ook geweldige tutorials vinden op YouTube. Ben je nog op zoek naar last minute outfitinspiratie? Dit jaar doet Squid Game het goed en trendwatchers verwachten dat ook de outfit van Kim Kardashian tijdens het Met-Gala gekopieerd zal worden. Ik wens je alvast veel lucht als je deze uitkiest. Volgens Google wordt verder veel gezocht op de volgende zoekwoorden voor outfits: Heks Konijn Dinosaurus Spider-Man Cruella de Vil Sprookje Harley Quinn Cowboy Clown Chucky