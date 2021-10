Voor één dag een griezelwinkel

Winkelen is niet meer van alle dag. We winkelen steeds vaker liever online zodat we niet hoeven te sjouwen en de spullen gewoon thuis afgeleverd worden. Dat is één van de redenen dat er overal veel winkelpanden leeg staan. Winkelen zou meer een beleving moeten zijn zodat we er vaker op uit trekken omdat winkelen simpelweg een leuk uitje wordt. SoLow opende onlangs een winkel in Utrecht aan de Oudegracht en om deze op de kaart te zetten organiseert de winkel Solow Halloween Nights. Een gratis event waarbij de winkel, na winkeltijd, wordt omgebouwd tot een groot spookhuis waarbij bezoekers onderweg de stuipen op het lijf worden gejaagd door monsters, zombies en spoken!

“Halloween leeft steeds meer in Nederland, van jong tot oud. Het draait bij dit feest echt om de beleving. Mensen verlangen naar belevenissen, ervaringen opdoen waarbij je zintuigen geprikkeld worden, en dat willen we brengen met dit unieke event”, legt Gert-Jan Becks, CEO SoLow uit.

Zodra je voet in de winkel zet, hoor en zie je al snel waar Halloween om draait; gillende geluiden, bewegende clowns en mummies en het gevoel van spanning en vermaak. Maar voornamelijk hoor je lachende mensen die plezier hebben met de thematische artikelen en verkleedkleren. Halloween wordt steeds meer ontdekt door de Nederlandse bevolking en bij SoLow weten ze dat al jaren.

SoLow heeft ervoor gekozen om het Halloween Nights event gratis aan te bieden. De reden is simpel; we willen iedereen de mooie winkel laten zien en laten weten dat SoLow in de binnenstad van Utrecht zit. En daarmee wordt de consument beloond met een fantastisch griezel spektakel.

De events vinden plaats op 22, 23, 29 en 30 oktober, tussen 17:30 en 21:30. Je kan je bezoek boeken door je aan te melden op solow.nl. Het event is niet bedoeld voor angsthazen en bangeriken. Daarom hangt er een leeftijdsgrens aan van 12+ jaar.