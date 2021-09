Airbnb-pareltje: je kunt slapen in het échte Scream-huis

Airbnb heeft soms pareltjes van huizen online staan. Soms erg prijzig, maar je komt er de gekste locaties en themaverblijven tegen. Op het platform staat nu weer een bijzonder exemplaar: het originele huis uit de Scream-films. De host? Sheriff Dewey Riley.



Scream

Het is 25 jaar geleden dat de film Scream verscheen. Het was 1996, het slasherfilmgenre was op zijn hoogtepunt en Scream was precies wat het publiek wilde. Knappe mensen, een gestoorde maniak en een heleboel domme keuzes. Heer-lijk. Er komt op 12 januari 2022 weer een Scream-film aan, wat een van de vele slasher-remakes is die we de komende tijd voor de kiezen krijgen.

Het is een iconische film en het bekende landhuis uit de film is waarschijnlijk minstens net zo legendarisch. Reden voor Airbnb om het te verhuren met niemand minder dan sheriff Dewey Riley (David Arquette) als host. Hij geeft je tips en tricks om uit handen van Ghostface te blijven, die er natuurlijk weer op uit is getrokken om de burgers van Woodsboro het leven zuur te maken. Of beter nog: zonder genade te killen.