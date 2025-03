Het nieuwe seizoen Black Mirror belooft weer twisted te worden

Charlie Bookers Black Mirror is terug voor het zevende seizoen. Netflix kondigt aan dat het seizoen 6 afleveringen telt en nog dit jaar verschijnt. Dat niet alleen: er is ook een gloednieuwe trailer die alvast een onaangenaam voorproefje geeft van de gekke tech en horror die we gaan meemaken.

Black Mirror seizoen 7

Black Mirror is een razend populaire serie waarin wordt getoond waar het zoal naartoe kan gaan als we technologie maar ver genoeg doorontwikkelen. De eerste seizoenen brachten voor veel dystopische wereldbeelden, terwijl het laatste seizoen meer de kant op is gegaan van horror. Zo te zien gaan we door op die horrortoer in het zevende seizoen Black Mirror.

Netflix zegt: “Lose your mind. Lose your reality. The Emmy Award winning series returns with six new stories. Nothing is as it seems.” Oftewel: tijd om helemaal gek te worden. De Emmy Award-winnende serie Black Mirror is terug met zes nieuw verhalen. Niets is wat het lijkt. Oef, misschien moeten we sommige dingen in de trailer dan toch met een korrel zout nemen? Oordeel zelf: