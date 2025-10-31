Samsung brengt mobiele browser naar Windows-pc

Samsung heeft gisteren een bèta uitgebracht van een Windows-pc-versie van zijn mobiele browser Samsung Internet, dat gebaseerd is op Chromium, de programmeerbasis van diverse browsers zoals Google Chrome.

Van smartphone naar pc

Samsung Internet is de standaardbrowser op de smartphones en tablets van Samsung. De smartphones van het bedrijf genieten ook in Nederland van een groot marktaandeel. De Samsung Internet-browser was voorheen echter nog niet beschikbaar op Windows-pc’s.

Het bedrijf belooft nu een vloeiende en meer verbonden browserervaring te bieden met Samsung Internet voor Windows. Samsung Internet voor pc moet daarmee een brug slaan tussen mobiel en desktop. Daarbij kunnen gebruikers van de mobiele versie natuurlijk hun browsegegevens, zoals bladwijzers en hun browsegeschiedenis, synchroniseren met de pc-versie.

Op deze manier kunnen gebruikers zich veilig op verschillende apparaten aanmelden bij websites. Via Samsung Pass worden daarbij wachtwoorden bewaard en gesynchroniseerd. Wanneer men schakelt tussen mobiel en pc wordt daarbij gevraagd of men het browsen wil hervatten. Op die manier ervaart men een naadloze webervaring.