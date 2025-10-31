Samsung brengt mobiele browser naar Windows-pc

Samsung heeft gisteren een bèta uitgebracht van een Windows-pc-versie van zijn mobiele browser Samsung Internet, dat gebaseerd is op Chromium, de programmeerbasis van diverse browsers zoals Google Chrome.
Samsung Internet is de standaardbrowser op de smartphones en tablets van Samsung. De smartphones van het bedrijf genieten ook in Nederland van een groot marktaandeel. De Samsung Internet-browser was voorheen echter nog niet beschikbaar op Windows-pc’s.
Het bedrijf belooft nu een vloeiende en meer verbonden browserervaring te bieden met Samsung Internet voor Windows. Samsung Internet voor pc moet daarmee een brug slaan tussen mobiel en desktop. Daarbij kunnen gebruikers van de mobiele versie natuurlijk hun browsegegevens, zoals bladwijzers en hun browsegeschiedenis, synchroniseren met de pc-versie.
Op deze manier kunnen gebruikers zich veilig op verschillende apparaten aanmelden bij websites. Via Samsung Pass worden daarbij wachtwoorden bewaard en gesynchroniseerd. Wanneer men schakelt tussen mobiel en pc wordt daarbij gevraagd of men het browsen wil hervatten. Op die manier ervaart men een naadloze webervaring.
Zoals gezegd gaat het nog om een bètaversie van de pc-browser. Vooralsnog is deze alleen beschikbaar op Windows 11 en Windows 10 in de Verenigde Staten en Korea. Er zijn logischerwijs wel plannen om de beschikbaarheid van Samsung Internet op pc uit te breiden naar andere regio. Mensen woonachtig in Nederland moeten dus nog even geduld opbrengen, maar hoe lang dit gaat duren is niet bekend.
De komst van Samsung Internet op pc heeft voor Samsung de fijne bijkomstigheid dat ze hun versie van Ambient AI kunnen pushen via de browser. Dat moet het browsen een slimmere en efficiëntere bezigheid maken. Denk aan het proactief anticiperen op gebruikersbehoeften en het leveren van persoonlijk aangepaste hulp – al geeft Samsung nog geen concrete voorbeelden.
De verwerking van AI in een webbrowser is alles behalve uniek: Google, Microsoft en andere bedrijven implementeren ook een AI-agent in hun browsers.
“Met het uitbreiden van Samsung Internet naar pc nodigen we gebruikers graag uit om samen met ons de toekomst van browsen vorm te geven”, zo stelt Won-Joon Choi, de chief operating officer van de Mobile eXperience Business bij Samsung. “Dit bètaprogramma biedt een meer verbonden ervaring op mobiel en pc, terwijl het de weg vrijmaakt voor intelligentere browse-ervaringen in de toekomst.”
“In de toekomst zullen de mogelijkheden van Samsung Internet bepalen hoe gebruikers interactie hebben met het web. Hierdoor evolueert een pc-browser die wacht op input naar een geïntegreerd AI-platform dat gebruikers begrijpt en persoonlijke gegevens op elk niveau beschermt.”