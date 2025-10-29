Life of a Galaxy: van spiraalvormige naar elliptische sterrenstelsels

Hoewel sterrenstelsels [ev. Galaxy, mv. Galaxies, oorspronkelijk uit het Oudgrieks, verwijzend naar ‘melkachtig’ (i.c. Melkweg) en te onderscheiden van het begrip zonnestelsels] voorkomen in een enorme verscheidenheid aan soorten en maten is er wel degelijk een duidelijke rode draad te schetsen met betrekking tot hun ontwikkeling over miljarden van jaren.

Sinds de lancering van de Hubble Space Telescope in 1990 is onze kennis aangaande de diversiteit van sterrenstelsels enorm toegenomen. Dit maakt het inmiddels mogelijk om verschillende potentiële ontwikkelingsstadia te schetsen. In de loop van dit artikel zal ik dergelijke stadia in de ontwikkeling van sterrenstelsels toelichten.

Veel zaken omtrent de oorsprong en de evolutie van ons universum zijn nog altijd in nevelen gehuld. We kunnen tegenwoordig dan misschien wel heel ver in de geschiedenis van ons universum terugkijken, maar het blijven slechts momentopnamen in plaats en tijd.

Derhalve blijft veel kennis van ons universum gebaseerd op momentopnamen en wetenschappelijk beredeneerde speculatie naar aanleiding daarvan. Mijn artikel is hierop geen uitzondering en vormt op zijn best een uittreksel daarvan. Bij gebrek aan meer gedetailleerde wetenschappelijke kennis en inzichten ontkom ook ik zo nu en dan niet aan enige speculatie.

Voorafgaande leeswijzer

Als je dit artikel liever niet volledig doorleest, scroll dan tenminste even langs de ‘coole’ afbeeldingen van sterrenstelsels, die de verschillende potentiële ontwikkelingsstadia van spiraalvormige naar elliptische sterrenstelsels laten zien. Alle URL’s linken naar de Engelstalige Wikipedia-pagina’s, omdat de Engelse pagina’s doorgaans completer zijn.

I. Gigantische gas- en stofwolken

De geboorte van objecten zo enorm als sterrenstelsels begint zonder uitzondering met gigantische gas- en stofwolken in de ruimte. Zonder gas en stof kan een sterrenstelsel immers geen vorm krijgen. Het gas en stof dat zulke enorme objecten als sterrenstelsels creëert, stamt rechtstreeks uit de Big Bang en vormt zo de eerste bestaansvoorwaarde.

II. Superzwaar zwart gat

De tweede bestaansvoorwaarde voor een sterrenstelsel vormt de aanwezigheid van een superzwaar zwart gat (Supermassive Black Hole) waar alles omheen roteert. De oorsprong van een superzwaar zwart gat kan tweeledig zijn. Het stamt uit de begintijd van het universum en heeft op enig moment gigantische gas- en stofwolken ingevangen of de instorting van gigantische gas- en stofwolken onder hun eigen zwaartekracht heeft het superzware zwarte gat gecreëerd.

Er bestaan aanwijzingen dat veel superzware zwarte gaten al in de begintijd van het universum zijn ontstaan, maar het tweede scenario valt ook zeker niet uit te sluiten. Onbetwistbaar is dat een superzwaar zwart gat zijn oorsprong vindt in de instorting van materie onder invloed van zijn eigen zwaartekracht.

III. Roteren van gas- en stofwolken om een superzwaar zwart gat

Als gigantische gas- en stofwolken al dan niet onder invloed van een superzwaar zwart gat instorten en beginnen te roteren, dan ontstaat er aanvankelijk een enigszins sferische of bolvormige hoop van roterende materie. Vanwege het behoud van impulsmoment van alle afzonderlijke deeltjes samen zal er altijd sprake zijn van een netto rotatie. Waar dit lokaal niet of onvoldoende het geval is, zal een deel van de materie verder instorten en opgaan in het superzware zwarte gat. De vervolgens overblijvende materie zal om het superzware zwarte gat heen gaan roteren.

IV. Ontstaan van een concentrisch roterende platte schijf loodrecht op de rotatieas

De concentrische afplatting van een aanvankelijk sferisch roterende constellatie van instortende gas- en stofwolken is het gevolg van het over langere termijn opheffen van alle omloopbanen die zich niet loodrecht op de rotatieas van het beginnende sterrenstelsel bewegen. Tegelijkertijd schikken de concentrische omloopbanen zich zodanig dat de banen zich hoofdzakelijk parallel langs elkaar bewegen. Dit komt sterk overeen met de ontwikkeling van zonnestelsels waarin de meeste objecten zich parallel en in het vlak van de ecliptica bewegen.

Het ontstaat omdat de gas- en stofdeeltjes die zich niet loodrecht op de rotatieas en parallel langs elkaar bewegen vroeg of laat in botsing komen met elkaar. Zodanig dat de banen van dergelijke deeltjes zichzelf over langere termijn volledig elimineren en hun impulsmoment overdragen aan parallelle omloopbanen loodrecht op de rotatieas van de concentrisch roterende platte schijf.

V. Ontstaan van een bulge in het centrum

Dichterbij het centrum van het sterrenstelsel ontstaat doorgaans een bulge met een meer sferische constellatie van materiaal. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van de ter plaatse veel hogere centrale zwaartekracht. De in beginsel lagere potentiële energie van een meer sferische constellatie heeft hier sterker de overhand. Verder weg van het centrum van het sterrenstelsel ontstaat onder invloed van de ter plaatse veel lagere centrale zwaartekracht uiteindelijk een concentrisch roterende platte schijf met parallelle omloopbanen loodrecht op de rotatieas van het beginnende sterrenstelsel.

Overigens raken de omloopbanen van de gas- en stofdeeltjes binnen de bulge over langere termijn eveneens min of meer geordend in concentrische parallel roterende banen vanwege de eliminatie van omloopbanen die tot botsingen kunnen leiden. Tenslotte lijkt de bulge zich gedurende de ontwikkeling van het sterrenstelsel verder uit te kunnen breiden tot een balkvormige ‘barred spiral’ (zie hiervoor onderdeel VIII).

VI. Verdere instorting van gas- en stofwolken leidt tot stervormingsactiviteit

Over tijd storten delen van de gas- en stofwolken verder in onder hun eigen zwaartekracht. Dit leidt uiteindelijk tot stervormingsactiviteit en het ontstaan van ontelbare zonnestelsels. In grotere sterrenstelsels hebben we het dan over honderden miljoenen tot soms wel honderden miljarden sterren en zonnestelsels. Na verloop van tijd ontstaan er binnen sterrenstelsels vaak gebieden met een karakteristieke sterk verhoogde stervormingsactiviteit in de vorm van oplichtende spiraalarmen, vlokvormig oplichtende gebieden of de oplichtende uiteinden van balkvormige gebieden (zie hiervoor onderdeel VII en VIII). Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een ‘grand design spiral galaxy‘, zoals de ‘Whirlpool Galaxy‘ hieronder: