Hubble spot een fraai sterrencluster

Terwijl de hele wereld vol spanning wacht op de eerste échte ‘deep space’ foto’s van de James Webb ruimtetelescoop, is zijn ‘bejaarde voorganger’, de Hubble, nog volop aan het werk. Deze week publiceerde ESA een bijzonder fraai nieuw kiekje van de inmiddels meer dan 30-jarige ruimtetelescoop. Daarop is een bijzonder fraai en kleurrijk glinsterend sterrencluster te zien.

23.000 lichtjaar van de Aarde

De sterrencluster ligt op zo’n 23.000 lichtjaar van de Aarde, in het sterrenbeeld van de Boogschutter, relatief dicht bij het centrum van de Melkweg. De bolvormige sterrencluster met de iets minder romantische naam NGC 6558, bestaat uit duizenden dicht op elkaar gepakte sterren. Dat zorgt, zoals op de foto te zien is, voor een bijzonder kleurrijk schouwspel.

De Hubble is de afgelopen maanden sowieso on fire, wellicht om te bewijzen dat hij nog (lang) niet aan vervanging toe is. In maart fotografeerde de ruimtetelescoop nog de verste ster die we ooit konden zien.