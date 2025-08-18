Graaft deeltool WeTransfer zijn eigen graf?

Nieuw beleid en nieuwe prijzen

Op zich zou er in eerste instantie niet zoveel veranderen aan de tool die ooit werd bedacht door Bas Beerens, Rinke Visser en Ronald Hans. Daar kwam dit jaar verandering in. Vorige maand werd bekend dat het nieuwe beleid van WeTransfer inhoudt dat het je bestanden mag gebruiken om AI te trainen. Later is daar wat op ingedimd, namelijk door te zeggen dat het alleen intern en niet per se voor AI wordt gebruikt, maar het klinkt niet erg ‘des’ WeTransfers. Ook Een van de oprichters sprak zich erover uit dat hij bang is dat Bending Spoons iets te veel met een beursgang bezig zou zijn en daarom beslissingen neemt die nogal anders zijn dan het DNA van de tool.

Dat nieuwe beleid is in ieder geval van kracht sinds 8 augustus, dus niet heel lang geleden. Toch is er nu alweer wat minder positief nieuws vanuit de tool: de prijzen gaan omhoog. WeTransfer zou de prijzen in sommige gevallen bijna verdubbelen. Bovendien zou hier van tevoren geen communicatie over zijn geweest. Zoals we al hadden verwacht wordt het gratis gebruik steeds verder ingeperkt, maar nu zijn dus ook nog allemaal abonnementen die duurder worden. Er is wel een positief punt: er is een nieuw abonnement dat goedkoper is dan het Pro-abonnement: het kost 8 euro per maand. Het Pro-abonnement is er echter helemaal niet meer.

En de alternatieven dan?

Het komt allemaal wat snel achter elkaar, zonder dat er veel positieve kanten aan deze veranderingen kleven. Een gekke zin over AI in het beleid, een oprichter die het hoofdschuddend toeziet en dan ook nog prijzen die verdubbelen: graaft WeTransfer hiermee niet zijn eigen graf? Het is namelijk niet zo dat het iets doet wat heel erg uniek is. Ja: je kunt het gratis gebruiken en je hoeft er niet een account voor te hebben, maar tegelijkertijd leven we in een wereld waarin iedereen wel een Google-account of een Apple-account heeft en die gaat ook gepaard met cloud-opslag. Soms is dat wat ingewikkelder, maar ook daar kun je bestanden naar uploaden en met anderen delen.

Als WeTransfer verder gaat op dit toch wat negatieve pad, dan is het voor gebruikers misschien een reden om toch eens te bekijken of er niet meer is dat ze kunnen gebruiken om bestanden te versturen. En ja, dat is er dus genoeg. Specifiek Nederlanders zullen misschien zo langzamerhand ook wat minder binding voelen met de tool, nu de Nederlandse eigenaren het van de hand hebben gedaan. Al met al lijkt het in ieder geval een weg ingeslagen die ons wat gevaarlijk lijkt voor een tool die niet meer zo uniek is, zonder dat het zich per se heel positief in de kijker speelt. Het lijkt er in ieder geval niet op alsof WeTransfer de schep ter hand heeft genomen om waterputten te bouwen.