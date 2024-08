WeTransfer is geen Nederlands bedrijf meer: wordt overgenomen

Het populaire WeTransfer is niet meer Nederlands. De handige app om bestanden te versturen is uitgevonden in Nederland en altijd gerund vanuit ons land, maar dat is nu voorbij. Bending Spoons heeft het bedrijf overgenomen.

Bending Spoons

Bending Spoons klinkt Amerikaans, maar het is een Italiaans internetbedrijf dat Remini en Splice maakte, apps voor foto- en videobewerking. Het is een bedrijf om in de gaten te houden, want het heeft al diverse beroemde internettools overgenomen, waaronder Evernote om notities in te maken en Meetup. Nu is het dus tijd voor een overname van het Amsterdamse WeTransfer, al is het onbekend voor welk bedrag het wordt overgenomen.

Vaak is het bij overnames zo dat technologie in andere producten wordt ingebouwd en zelf verdwijnt, maar dat lijkt niet het plan te zijn met WeTransfer. Het bedrijf, dat werd opgericht door Bas Beerens, Rinke Visser en Ronald Hans (Nalden), lijkt gewoon op zichzelf te blijven bestaan. Dat klinkt ook wel logisch, want de naam WeTransfer is enorm groot. Het is van veel mensen een go-to-app voor als ze een bestand willen versturen op een wat meer anonieme manier. Je hoeft met mensen geen Google Drive-bestanden te delen of je e-mailadres weg te geven. Je kunt op WeTransfer bij bestanden tot 2 GB in totaal gewoon een linkje laten maken.

WeTransfer

Enige nadeel is dat de ontvanger wel snel op de link moet klikken en moet downloaden, want de opslag is er maar drie dagen en verdwijnt dan voor altijd. Toch blijkt dat goed te werken, want WeTransfer is wereldwijd beroemd, niet slechts in Nederland. Ook is er een abonnement voor waarmee je meer kunt sturen en er geen houdbaarheidsdatum op de link of in de mail komt te zitten. 600.000 mensen hebben zo’n abonnement. Wat echter slechts een druppel op de gloeiende plaat is als je kijkt naar het aantal maandelijkse gebruikers, want dat is 80 miljoen.

Het groeit bovendien wel nog steeds flink: de omzet van WeTransfer is toegenomen met 25 procent in 2023. Dat komt omdat WeTransfer niet alleen verdient aan de abonnementen, maar ook aan advertenties. Die zie je wanneer je naar de downloadpagina gaat en hebben vaak een mooi op maat gemaakt design, waardoor ze op een positieve manier opvallen. Of eigenlijk: juist niet opvallen als zijnde advertenties. Waarschijnlijk blijft dat dus gewoon zo, ook nu de overname plaatsvindt.

Wel heeft Bending Spoons de neiging om wat kleine veranderingen te maken, zoals toch iets minder gemak aanbieden als je niet betaalt, dan wat je nu gewend bent. Toch zullen ze daarmee voorzichtig moeten zijn, want er zijn veel alternatieven om toch bestanden te sturen en dat worden er ook steeds meer, die zijn verweven in apps die mensen al gebruiken. En juist omdat WeTransfer geen account vraagt -wat een grote plus is-, heb je er ook weinig binding mee en is overstappen naar iets wat dan aantrekkelijker wordt toch net makkelijker. En er is natuurlijk altijd nog Dropbox…