WeTransfer is veranderd en dat heeft grote invloed op je privacy

Het is een Nederlandse uitvinding, maar inmiddels is het al even in Italiaanse handen: WeTransfer. De dienst om online bestanden te delen is in een korte tijd al flink anders geworden. Het hele dna is veranderd en dat heeft invloed op jouw privacy. Dit is hoe.

WeTransfer

WeTransfer liet je ooit gewoon naar zijn site gaan, iets uploaden en sturen en dat was het. Inmiddels komen daar steeds meer zaken bij. Je moet in je mail een code ontvangen om iets te mogen versturen en sinds kort is het beleid ook nog aangepast waardoor WeTransfer zichzelf het recht verschaft om je verstuurde bestanden te gebruiken om zijn eigen processen te verbeteren.

Eigenlijk zou het zelfs nog extremer zijn: in eerste instantie was in de geüpdatete beleidsregels te lezen dat WeTransfer je bestanden ook mag gebruiken om AI te trainen. Nu is het kunstmatige intelligentie-deel eruit, maar nog steeds is er veel veranderd bij WeTransfer. Zoveel, dat de Nederlandse oprichter van het bedrijf het met leden ogen toeziet. Hij wijdt het vooral aan de private equity-groep die WeTransfer heeft gekocht, dat de beurs op wil en daardoor bepaalde beslissingen neemt die indruisen tegen alles waar WeTransfer ooit voor stond.