OpenAI komt met een browser, leuk voor nerds maar totaal kansloos bij het grote publiek

Laten we eens beginnen met wow, wow, wow, zo lijkt het tenminste. OpenAI komt met een eigen browser, met AI natuurlijk omdat dat kan en ze genoeg AI-assistenten hebben om zoiets te ontwikkelen. En dat terwijl Chrome inmiddels in 68% van de wereld zit verankerd. Niet omdat het de beste is, maar omdat niemand écht zin heeft om iets anders te proberen. En overstappen, echt geen beginnen aan. Het past ook niet in de agenda want alles zit erin of eraan vast.

Maar het idee dat mensen dan massaal gaan overstappen omdat ‘AI’ erin zit en de boel beter moet maken, is dan wel weer best grappig en zelfs een beetje utopisch toch. No way.

De harde cijfers: het aantal internetgebruikers wereldwijd wordt geschat op 5,35 miljard (bron: Datareportal). Daarvan gebruikt 68% Chrome, pakweg 3,65 miljard mensen die dagelijks klikken op dat kleurrijke cirkeltje. OpenAI mag dus straks z’n browser aan meer dan 3,5 miljard mensen proberen te slijten, terwijl veel van die mensen denken dat ‘Chrome’ hetzelfde is als ‘het internet’.

Een nieuwe browser met ongetwijfeld de beste bedoelingen

OpenAI bouwt z’n eigen browser en doet dat ongetwijfeld met de beste bedoelingen. Privacy vriendelijker, natuurlijk AI-gedreven, hij kan sneller zoeken en ook nog eens slimmer surfen. Dat klinkt allemaal fantastisch toch. Vooral voor mensen zoals jij en ik, geeks dus. Mensen die het leuk vinden om met settings te klooien. Een paar duizend nerds die op een zondagavond denken, ‘Weet je wat, ik installeer ‘m even om mee spelen, en verder, no clue at all.

Mensen snappen hun huidige browser al niet

Het lijkt een open deur maar waarschijnlijk weet het gros van de mensen niet eens wat een browser is. Ze klikken op een klein kompasje of op een kleurrijk cirkeltje, en daar houdt het op. Bookmarks, nog nooit van gehoord. Laat staan extensies, doodeng want je weet maar nooit wie er meekijkt. En Incognito, dat is alleen voor dirty zoekopdrachten. Als extraatje krijg je AI in je browser. Kom op, dat klinkt voor de gemiddelde gebruiker als een aflevering van Black Mirror (Netflix). Laten we op dit punt de mensheid vooral niet overschatten

Cognitieve dissonantie, mensen willen niet veranderen

Zelfs als iets beter is, sneller, slimmer en veiliger. Mensen blijven zitten waar ze zitten. Omdat ze dat nu eenmaal gewend zijn en het denken te snappen. Maar zodra je zegt, je moet overstappen, gaan de luiken dicht en krijg je een riedeltje bijna geprogrammeerde antwoorden. ‘No way, al m’n wachtwoorden staan hierin, maar dan ben ik al m’n tabs en favorieten kwijt, het gaat echt niet gebeuren’.

Cijfers die voor zichzelf spreken

Natuurlijk ga ik die OpenAI browser installeren. En jij waarschijnlijk ook. Gewoon, om even te kijken en wilt weten wat mogelijk de toekomst is. Maar met hoeveel zijn we in werkelijkheid, duizend, tienduizend, misschien een paar honderdduizend wereldwijd? Vergelijk dat met de cijfers en je weet het antwoord. Een kort overzichtje:

Chrome: 68,3% wereldwijd (met Gemini als extraatje)

Safari: 16,3% (zou iedere iPhone-gebruikers eigenlijk weten dat Safari een browser is)

Edge: 4,9% (ex IE, vaak per ongeluk mee geïnstalleerd, noemt zichzelf al wel de AI-Browser)

Firefox: 2,4% (voor de die-hards onder de vrije internetstrijders)

Opera en Samsung Internet: leuk geprobeerd, maar daar blijft het bij

Nieuwe browsers zoals die van OpenAI, die staan nog niet eens op de lijst want alleen dat al is een uitdaging. Bedenk ook dat Google, Chrome en Gemini van dezelfde moeder zijn. Als ze zich daar in Palo Alto echt druk maken komen ze met een Chrome AI (met alles wat in OpenAI zit maar nu nog niet kan in de huidige Chrome) en kan de rest weer duimen zuigen.

De gedachte dat OpenAI met z’n browser daarom een serieuze bedreiging vormt voor Chrome of Safari, is bijna vertederend. Europa heeft overigens wel wat mededingingsregels die dingen kunnen veranderen. Amerika rommelt al jaren met antitrust tegen Google. Er zwerft zelfs een idee rond dat Google Chrome zou moeten afstoten. Maar die processen duren echt nog wel even al zou het met de komst van AI wel kunnen versnellen. Intussen blijven we gewoon klikken op wat we kennen.

Maar wat dan?

OpenAI’s browser is waarschijnlijk meer van het type ‘sandbox’ een speeltuin. Een soort lab voor slimme ideeën, voor slimme mensen en slimme AI-features. Dat is wat mij betreft echt top en hebben we ook nodig, want zonder innovatie en het zelf kunnen ontdekken krijg je geen vooruitgang.

Maar een massale overstap, die kun je vergeten, niet omdat het niet beter is, maar omdat mensen gewoon mensen zijn. Gelukkig maar.