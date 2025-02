AI-bedrijven komen nu met hun eigen webbrowsers

Een AI-webbrowser

Een gedurfd plan, want browsers zijn niet alleen al heel lang in ontwikkeling, ze zijn er ook in vele smaken. Chrome van Google is een van de grootste browsers, samen met Safari van Apple en Edge van Microsoft. Maar steeds meer AI-bedrijven hebben nu het plan om met een browser te komen die dankzij AI nog veel beter met je meedenkt. Dia is er een voorbeeld van, maar Comet moet dat dus ook worden.

We kennen al browsers die velden voor je invullen, maar die doen dat lang niet altijd goed: dat zou iets kunnen zijn waar AI bij kan helpen. Maar denk ook aan een ingebouwde assistent, zodat je niet steeds naar ChatGPT hoeft te surfen, maar gewoon tegen je browser chat of praat. Perplexity houdt het nog spannend wat het precies van plan is.

Wel blijken veel mensen vertrouwen te hebben in het bedrijf. Het bestaat pas sinds 2022, maar wist al 500 miljoen euro op te halen van investeerders. De waarde van het bedrijf wordt geschat op 9 miljard euro, voornamelijk door de succesvolle zoekmachine die het lanceerde waarin elke week meer dan 100 miljoen zoekopdrachten worden verricht.