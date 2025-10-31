Canva wordt meer een marketingplatform met ‘besturingssysteem’

Designplatform Canva heeft een nieuw besturingssysteem onthuld. Het heet het Creative Operating System en het is bedoeld als een virtuele werkplek voor mensen die in de marketing werken. Maar het is ook weer niet helemaal een besturingssysteem.

Canva als marketingplatform

Het besturingssysteem is vooral gestoeld op AI en biedt allerlei manieren om je marketing van begin tot eind in orde te maken. Het gaat om een AI-model dat volledig is gefocust op design. Hoewel Canva het een besturingssysteem noemt, gaat het minder diep dan dat. Canva heeft eigenlijk een systeem waarmee je vanalles kunt besturen gemaakt, dus in die zin zou je het een besturingssysteem kunnen noemen. Maar het wil dus niet wedijveren met bijvoorbeeld Windows of MacOS. Het gaat meer om een soort virtuele werkruimte waarop je inlogt en met je marketingteam kunt werken. Je kunt er je hele creatieve werkproces in kwijt.

Het heet Canva Grow en je kunt hierin advertenties ontwerpen en zien hoe goed ze presteren. AI analyseert het daarna en kan je tips geven om een volgende campagne succesvoller te maken. Er is bijvoorbeeld een mogelijkheid toegevoegd om beter nieuwsbrieven te kunnen opstellen, zonder dat je dan naar Mailchimp hoeft te gaan.