Canva wordt meer een marketingplatform met ‘besturingssysteem’

Designplatform Canva heeft een nieuw besturingssysteem onthuld. Het heet het Creative Operating System en het is bedoeld als een virtuele werkplek voor mensen die in de marketing werken. Maar het is ook weer niet helemaal een besturingssysteem.
Het besturingssysteem is vooral gestoeld op AI en biedt allerlei manieren om je marketing van begin tot eind in orde te maken. Het gaat om een AI-model dat volledig is gefocust op design. Hoewel Canva het een besturingssysteem noemt, gaat het minder diep dan dat. Canva heeft eigenlijk een systeem waarmee je vanalles kunt besturen gemaakt, dus in die zin zou je het een besturingssysteem kunnen noemen. Maar het wil dus niet wedijveren met bijvoorbeeld Windows of MacOS. Het gaat meer om een soort virtuele werkruimte waarop je inlogt en met je marketingteam kunt werken. Je kunt er je hele creatieve werkproces in kwijt.
Het heet Canva Grow en je kunt hierin advertenties ontwerpen en zien hoe goed ze presteren. AI analyseert het daarna en kan je tips geven om een volgende campagne succesvoller te maken. Er is bijvoorbeeld een mogelijkheid toegevoegd om beter nieuwsbrieven te kunnen opstellen, zonder dat je dan naar Mailchimp hoeft te gaan.
Het gaat gepaard met een aantal veranderingen binnen de creatieve app. De videotool wordt anders, waardoor je hem makkelijker kunt gebruiken om te monteren, ook als je daarin totaal geen vaardigheden hebt. Daarnaast kun je rekenen op een nieuwe bieb met voorbeelden waarop je kunt voortborduren en is er meer mogelijk met verschillende lagen aan beeld. Ook voegt Canva een soort Google Forms-achtige mogelijkheid toe waarmee je mensen kunt bevragen. De antwoorden komen direct binnen op Canva Sheets.
Het klinkt allemaal als heel veel, maar eerlijk is eerlijk: als je Canva gewoon gebruikt om stilstaand beeld aan te passen, dan zal je er weinig van merken. Er wordt steeds meer mogelijk op Canva, maar de basis blijft hetzelfde. Ook lijkt het er vooralsnog niet op dat abonnementen duurder worden of er weer aparte abonnementen aankomen.
Het wordt dus vooral uitgebreid voor mensen in plaats van dat er verder consequenties aan hangen en dat is mooi: er wordt vaak gezegd dat AI alle prijzen overal opdrijft en dat lijkt dus nog even niet het geval binnen Canva. Nu niet in ieder geval: dat kan natuurlijk over enige tijd veranderen.