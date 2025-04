Photoshop-alternatief Canva breidt uit in onverwachte hoek

Integratie met Google Analytics

Heb je een eigen website of heeft je bedrijf een website en ben je verantwoordelijk voor de analyse van bezoekersaantallen enzovoort? Je kunt rechtstreeks uit Google Analytics en Statista gegevens importeren om te laten analyseren door de AI. Canva is met deze vernieuwingen duidelijk een andere weg ingeslagen dan hoe we het kennen. Het gaat van alleen een Photoshop-alternatief ook steeds meer naar een algemeen Office-alternatief.

Microsoft heeft vaker dat andere bedrijven aan zijn poten zagen: Google doet het met Workspace ook zeker niet onverdienstelijk.Canva zal waarschijnlijk niet snel de hele Microsoft 365-omgeving platleggen, want daarvoor is Microsoft ten eerste veel te goed ingeburgerd, maar ook heeft het zelf ook allerlei nieuwe AI-tools in de vorm van Copilot.

Het is daarom dat we ons afvragen wat de endgame van Canva is. Is het de bedoeling om vooral een hulpmiddel naast alle AI-kunsten van Microsoft te zijn? Of heeft het toch meer in zijn plannen staan? In ieder geval denkt het bepaalde dingen duidelijk beter te kunnen dan Microsoft, en het is nu aan de gebruikers om te ervaren of dat ook klopt.