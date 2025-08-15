Google’s AI onthoudt eerdere gesprekken en houdt er rekening mee

Google’s AI Gemini heeft een nieuwe functie en het is handig om te weten dat die bestaat. De AI van Google kan namelijk onthouden wat je er allemaal aan hebt toevertrouwd. Het zal hier zelfs naar terugverwijzen in latere gesprekken.

Gemini herinnert je

Heb je bijvoorbeeld een keer gezegd dat je dol bent op cola, en je vraagt Google wat je zeker op je boodschappenlijstje moet zetten in het weekend, dan zal hij eerder aangeven dat je ook cola op je lijstje moet zetten. Mogelijk zie je het nu nog niet terug als je Gemini gebruikt, maar het komt in de komende weken naar de AI-chatbot toe. Wel alleen naar het 2,5 Pro-model en niet overal ter wereld, maar Google kennende zal het niet lang duren voordat het breder uitrolt. Zowel qua landen als qua versies van Gemini.

Je krijgt van Gemini niet de keuze of je wil dat hij je gesprekken gaat onthouden, maar je kunt het wel uitzetten. Zo heb je zelf in de hand of Gemini wat je eerdere gesprekken betreft een soort geheugen opbouwt. Daarnaast voegt Google ook kortstondige gesprekken toe, zodat als je wel gebruikmaakt van dat geheugen van Gemini, je af en toe ook een gesprek kunt hebben dat niet wordt meegenomen in dat geheugen.