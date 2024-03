​Canva neemt Affinity over: Adobe mag wel oppassen

Affinity

Canva is inmiddels voor veel mensen al het nieuwe Photoshop: je kunt er niet exact hetzelfde mee, maar de standaard dingen die veel mensen doen, zijn er prima in voor elkaar te boksen. Denk aan het aanpassen van de grootte van een afbeelding, een bepaald detail vergroten, een foto oplichten, enzovoort. Er is zelfs AI waarmee je afbeeldingen kunt genereren, al gaat dat niet zo ver als hoe de AI binnen Photoshop die hele delen van een foto kan veranderen of juist erbij kan bedenken. Maar het zal ons niets verbazen als dat niet lang op zich laat wachten (of zelfs als het er wel is, maar we het nog niet hebben gevonden, zoveel kan er met Canva).

Wat Canva nog niet heeft, dat is wat Affinity wel heeft: het biedt mogelijkheden om bijvoorbeeld flyers te maken, posters, je kunt er foto’s in bewerken en pdf’s in bewerken. Affinity wordt er wel eens van beticht dat het iets achterloopt op Adobe, maar eigenlijk kun je er uiteindelijk een heleboel mee dat je traditioneel gezien in Adobe doet. Affinity heeft een antwoord op InDesign, Adobe Writer en meer. Geen wonder dus dat Canva wel oren had naar dit bedrijf, want het vult Canva precies aan waar nodig. Voor hoeveel euro de overname plaatsvindt, dat is onbekend. Er wordt geschat dat het om honderden miljoenen gaat.