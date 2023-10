​Zo weet je of een afbeelding met AI is gemaakt

Canva heeft nu de optie om AI-beelden te genereren: Dall-E en Midjourney kunnen het al langer. Op Google Pixel 8 kun je met AI je foto’s zo verregaand bewerken, dat je bijna niet meer weet of je het wel een eigen foto mag noemen. Natuurlijk wil je dat wel weten: is iets nou gemaakt met AI, of is het een echte foto? Dit is hoe je dat te weten kunt komen.

Niet 100 procent zeker Helaas moeten we dit artikel toch beginnen met een kleine domper: je kunt het niet altijd weten. Er zijn zeker signalen om op af te gaan en die noemen we zometeen dan ook, maar nog steeds kun je nooit met 100 procent zekerheid zeggen of een afbeelding al dan niet door AI is gemaakt, uiteraard tenzij je zeker weet dat je hem zelf hebt gemaakt -of iemand die je vertrouwt-. Er is wel software in ontwikkeling om de AI-plaatjes eruit te kunnen filteren, maar ook die software is nog niet helemaal succesvol. Gelukkig worden er wel steeds meer mogelijkheden bedacht om sneller te kunnen vermoeden dat je met AI te maken hebt. Zo kun je onder vaststellen of een afbeelding door AI is gemaakt dankzij de nieuwe functie die naar Google Afbeeldingen komt. Je kunt bij een afbeelding straks zien wanneer het het eerst door Google is gezien, plus wat meer context zoals metagegevens zodat je in ieder geval beter kunt inschatten hoe groot de kans is dat je met AI te maken hebt. Sowieso is het goed -ook buiten Google Afbeeldingen- om om te checken wat de titel van een afbeelding is. Soms kun je daaruit al het een en ander opmaken. Staat de betreffende foto op social media, check dan ook de reacties: misschien zeggen mensen al dat het een AI-beeld is.

AI-afbeeldingen herkennen Kijk ook of er een watermerk aanwezig is: Dall-E 2 zet een watermerk op elke afbeelding die het maakt. Google AI geeft het altijd mee in de bestandsinformatie. Soms helpt het dus om te checken of er een watermerk is dat al onthuld dat het om kunstmatige intelligentie gaat. Is het een foto op een social mediaprofiel, bekijk dan iemands profiel goed: misschien zegt diegene zelf al dat het AI-afbeeldingen creëert: het is een beetje flauw, maar vaak is dat wel hoe je er ook achter kunt komen dat je met een niet-door-mensen-gemaakt beeld te maken hebt. Een van de beste manieren om te checken of een afbeelding met AI is gemaakt, dat is te zoeken naar vreemde dingen in de foto. Zoals iemand al zag dat de poster van Loki seizoen 2 met AI was gemaakt: er zat een soort vreemd gekrabbel in in plaats van cijfers of letters. AI heeft inderdaad vaak moeite met tekst, maar bijvoorbeeld ook met ogen of handen: ook haar is soms een uitdaging. Bedenk ook goed wat je eigenlijk ziet en of dat er in het echt wel zo uitziet. Maar kijken naar vreemde vervormingen en gekke kleurverschillen is wel de beste methode om snel te ontdekken dat een foto door AI is gemaakt. Wil je toch een second opinion, dan zou je een AI detection tool kunnen gebruiken, zoals AI or Not. Je zet de afbeelding erin en het systeem gaat meerdere zaken checken om vast te stellen of je met AI te maken hebt of niet. Het is uiteraard niet 100 procent accuraat, maar het kan je tenminste een beetje extra op weg helpen.