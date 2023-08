Instagram komt met een AI-waarschuwing

De wereld heeft behoefte aan wat meer duidelijk: wanneer kijken we naar echte content, en wanneer is het door kunstmatige intelligentie gegenereerd? Dat blijkt een moeilijke taak. Zelfs ChatGPT zelf heeft nog niet succesvol software kunnen ontwikkelen die 100 procent van de keren kan aanduiden of iets door ChatGPT zelf is geschreven. Maar de vraag is er wel: of kan worden aangegeven wanneer het om AI gaat. Instagram gaat die waarschuwing bij AI-posts zetten.

Movie Trailer made using Midjourney They came without warning Not for peace But for us. Ai tools used: Midjourney, RunwayML Time it took to make: 3 hours Cost: $2 , By - pristineprompts pic.twitter.com/bYGWonw33s

Generated by Meta AI

Als een post is gemaakt of bewerkt met AI, dan wordt dat door Instagram straks weergegeven dat er AI bij gebruikt is. Meta heeft dit zelf niet gemeld, maar expert Alessandro Paluzzi stuitte erop. Het is een pagina waarop staat dat “de creator of Meta heeft aangegeven dat deze content gemaakt of bewerkt is met AI”. Er staat dan bij “Generated by Meta AI” (gegenereerd door Meta AI) en dan komt er een stuk tekst over wat generatieve AI is en hoe je een post met AI kan herkennen.

Hoe het precies werkt is trouwens niet bekend: hoe Meta kan weten dat iets AI is wanneer iemand dat niet aangeeft, daarover worden we uit het screenshot niet wijzer. Het lijkt er wel op dat het niet alleen maar gaat om luisteren naar wat gebruikers zelf zeggen, maar Meta wil er zelf niets over kwijt op dit moment. Er zijn natuurlijk soms wel duidelijke dingen om te zien of iets AI is, maar dat zal zeker niet in alle gevallen werken. Er bestaat immers ook software die bij veel afbeeldingen kan zien of ze ge-Photoshopt zijn.