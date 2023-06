Europees Parlement is akkoord met AI-wetgeving

De Artificial Intelligence Act komt er. Het Europees Parlement heeft voor een invoering van deze wetgeving gestemd en dat is zeer positief voor de veiligheid van burgers, al betekent het wel dat de vrijheid van AI-ontwikkeling juist weer wat wordt beperkt. De wetgeving betekent dat AI-systemen in Europa veilig zijn en daardoor moeten ze aan strenge eisen voldoen.

AI Act De wet blijft niet helemaal zoals werd voorgesteld en er moet ook een andere stap plaatsvinden voor de wetgeving er echt komt. Dat is namelijk zorgen dat er een definitieve versie van de wet komt en dan nog eens dat de lidstaten akkoord zijn. Het leek dus wel snel te gaan, maar dit neem waarschijnlijk nog tot het eind van het jaar in beslag. Aan de andere kant heeft het ook nog wel even: de AI Act kan pas in 2026 ingaan.

We wachten het af: het is in ieder geval goed dat er AI-wetgeving komt, want daar wordt al een tijdje om gevraagd nu de AI-bots als paddenstoelen uit de grond schieten. En nu er ook nog eens brandbrieven worden geschreven over het gevaar van kunstmatige intelligentie. Die wetgeving komt er dus nu, waarbij er ook systemen worden verboden. Zo mogen er straks geen systemen worden gebruikt met automatische gezichtsherkenning. Een domper voor de politie waarschijnlijk, want voor hen is het een ideale manier om snel iemand te vinden die kwaad in de zin heeft.

AI in Europa AI mag in Europa straks ook geen aanbevelingen doen als het 45 miljoen gebruikers of meer heeft. Op het gebied van ChatGPT valt het wel mee hoeveel regels er zijn. Eerst waren die er zelfs helemaal niet, maar inmiddels is er een registratieplicht toegevoegd (de app moet zich registreren in een database en risico’s moeten zoveel mogelijk worden beperkt). Daarnaast is ook de transparantie over het gebruik van AI opgenomen in de nieuwe wetgeving. Generatieve AI-modellen moeten duidelijker maken dat de content op basis van AI is gemaakt. Ook bij bijvoorbeeld AI-afbeeldingen. Zo voorkom je deepfake-achtige situaties waarbij mensen echt denken dat de paus een puffercoat draagt.

Snelheid is geboden Kortom, op zich is het wetgeving die we liever vandaag hebben dan morgen, maar dat zit er even niet in. De EU kan hoogstens bepaalde AI-systemen al eerder aan banden leggen, maar dat zal dan voornamelijk in een soort vrijwillige afspraak zijn. Een soort gedragscode dus: niet iets dat heel veel invloed heeft dus, terwijl AI-ontwikkelingen juist als een razende gaan…