Beroemde tech-experts schrijven brandbrief tegen ontwikkeling AI

De ontwikkeling van AI moet een halt worden toegeroepen. Dat menen diverse hoogleraren, experts en beroemdheden. Onder andere schrijver Yuval Noah Harari, IT-topman Steve Wozniak en miljardair Elon Musk ondertekenden een brandbrief die inmiddels al door 1377 mensen is ondertekend.

Brandbrief om kunstmatige intelligentie Tenminste, het is niet 100 procent zeker dat iedereen die onder de ondertekenaars staat dat ook daadwerkelijk is. Zo zou ook ene John Wick de brief hebben ondertekend (van de bekende filmfranchise). Of Elon Musk dus echt heeft ondertekend, dat kan alleen hijzelf zeggen. Maar goed, het maakt de brandbrief er niet minder omstreden om. Zo vindt de een dat de brief alleen maar zorgt voor meer hype rondom AI, iets waar menig bedrijf waar deze experts werken juist profijt van hebben. Tegelijkertijd zijn er ook mensen die vinden dat de brief juist niet ver genoeg gaat. In de brief staat eigenlijk dat de manier waarop onze maatschappij is ingericht niet helemaal past bij de snelheid waarin kunstmatige intelligentie wordt ontwikkeld. Immers kan AI grote gevolgen hebben voor hoe we onze maatschappij inrichten en onder andere overheden zouden dus eerst met beleid moeten komen over AI, voordat dit nog verder wordt ontwikkeld. De schrijvers verwijzen hierbij onder andere naar een eerder opstel uit 2017, waarin regels staan waaraan kunstmatige intelligentie zou moeten voldoen.

Stop op AI Zo zou er tijdelijk een stop moeten komen op de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Een interessante blik, want wat betekent dat voor al die mensen die zich dagelijks toeleggen op AI? Zijn die allemaal een half jaar hun baan kwijt? Aan de andere kant is dat maar een druppel op een gloeiende plaat, als we deze brief volgen. Zo wordt daadwerkelijk de vraag gesteld of we door AI het risico niet lopen om onze samenleving kwijt te raken. Bovendien is de brief juist bedoeld om ook de automatisering van banen iets tegen te werken. Mensen hebben tijd nodig om te leren en mogelijk andere carrièrekeuzes te maken. Nu is het ook weer niet zo dat er helemaal een stop op de ontwikkeling van AI moet komen, volgens de brief. Het is vooral dat er een pauze van zes maanden moet komen om de AI-systemen te trainen, zeker als ze krachtiger zijn dan GPT-4, de taal waar ChatGPT gebruik van maakt. Ze willen vooral dat in eerste instantie ontwikkelaars (en dus mensen die verstand hebben van AI) regels opstellen met zijn allen, in plaats van de overheid zich ermee bemoeit. Lukt dat allemaal niet, dan is het aan de overheid om met dat beleid te komen.

Future of Life Institute Mocht je je afvragen wie die afzender toch is, dat Future of Life Institute: dit is een non-profit-organisatie die de risico’s van ‘grote’ tech onderzoeken en proberen te beperken voor de veiligheid van de mens. AI moet worden gepland en geanalyseerd op basis van de impact op de samenleving, meent deze groep. Zo staat er onder andere in de brief: "Helaas gebeurt dit niveau van planning en beheer niet, ook al zijn AI-laboratoria de afgelopen maanden verwikkeld geraakt in een uit de hand gelopen race om steeds krachtigere digitale geesten te ontwikkelen en in te zetten die niemand - zelfs hun makers niet - kan begrijpen, voorspellen of betrouwbaar controleren.” Eigenlijk zegt de brief dus: ‘We may have created a monster” en die moet nu een halt worden toegeroepen om te zorgen dat we het onder controle houden. Uiteindelijk zullen zulke initiatieven echter wel vanuit overheden moeten komen. AI-bedrijven zullen waarschijnlijk niet op basis van deze brief denken: “we pauzeren een half jaartje”, want daarvoor is de ratrace al veel te hevig aan de gang en tijd is nu eenmaal geld.