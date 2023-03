5 toffe dingen die ChatGPT kan doen sinds GPT-4

De OpenAI-demo liet het al zien: een tekening kan zomaar in een functionele website worden omgetoverd door ChatGPT. Het kost het systeem maar een paar minuten en je hebt gewoon een website voor je die werkt. Het is natuurlijk op basis van een tekening, maar er wordt ook gewerkt aan een manier waarop ChatGPT een conclusie kan trekken uit meerdere beelden. Zo kan het bijvoorbeeld op basis van een paar afbeeldingen bij elkaar een grapje verklaren. Als hij ook van een paar afbeeldingen bij elkaar een nog functionelere site kan bouwen, heerlijk.

Het is niet heel gebruikelijk voor ChatGPT om grote updates te krijgen: GPT-4 heeft wel een jaar op zich laten wachten. Nu is het gearriveerd en daar zijn mensen heel erg blij mee. Logisch, want het kan een stuk meer. Dit zijn vijf toffe dingen die ChatGPT nu kan.

ChatGPT is recent geüpgraded met GPT-4, de nieuwe versie van de achterliggende taal van de kunstmatige intelligentie. Heel tof, maar vaak zijn we gewend dat updates voor met bug fixes komen en een heleboel zaken aan de achterkant. Dat geldt niet voor ChatGPT met GPT-4 , want dat kan veel meer dan je denkt, en veel meer dan ChatGPT met GPT-3 vooral.

Programmeren

Als je kunt programmeren, dan houd je het heft waarschijnlijk liever in eigen hand. Kun je er echter niks van, of alleen de basis, dan kan GPT-4 je helpen bij het coderen. Zo heeft ChatGPT al de hele game Pong nagebouwd, werkend en al. Tenminste, het heeft erbij geassisteerd door mensen stap voor stap door het ontwikkelproces mee te nemen waardoor ze zelf Pong konden nabouwen. Er worden op die manier ook originele games gemaakt.

Transcriberen

Weet je nog die rechtszaak die zou plaatsvinden met AI als advocaat? Dat feest is uiteindelijk niet doorgegaan, maar het bedrijf erachter, DoNotPay, heeft er alweer andere plannen mee. Zo werkt het eraan om ‘rechtszaken in één klik’ te maken. Het idee is dat er bij het aannemen van een telefoontje over een rechtszaak, de bot alvast het hele gesprek transcribeert. Op die manier staat het hele verhaal al op papier en heb je een soort kant-en-klaar document voor de rechtbank. Volgens DoNotPay was GPT-3 daar niet toe in staat, maar GPT-4 wel.

Afbeeldingen begrijpen

We lieten het net al doorschemeren bij de sectie over websites bouwen: ChatGPT kan afbeeldingen lezen en begrijpen. Zo kan hij omschrijven wat er op een afbeelding te zien is, wat bijvoorbeeld voor mensen met een visuele beperking heel waardevol kan zijn. Hij kan er bovendien ook een stap verder mee gaan. Stuur een foto van de inhoud van je koelkast en hij bedenkt er een recept mee. Dat scheelt je weer een tocht naar de supermarkt. Tenzij je alleen blikjes Red Bull in je koelkast hebt staan natuurlijk.