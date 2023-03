Maar een ander item dat mensen altijd maar moeilijk vinden om zelf te schrijven is natuurlijk het datingprofiel. Het gaat over jezelf, het moet aansprekend zijn: er ligt uiteindelijk best wat druk op. Je wil mensen niet wegjagen, maar ja, misschien bepaalde mensen juist weer wel, dus elk woord weegt wat. Dat is precies waarom ChatGPT misschien niet je beste vriend is als het om dating-apps gaat: de AI voelt die nuance namelijk niet.

We wilden het zelf uitproberen, maar helaas geeft ChatGPT de afgelopen weken alleen maar weer dat de servers te druk zijn. Het is een redacteur van Cnet wel gelukt en daar kwam een ietwat verontrustend profiel uit. Logisch dat ze het probeert: we zijn nu -zo goed en zo kwaad als dat kan- allemaal druk doende met het experimenteren met ChatGPT en andere AI-toepassingen. Wat kun je vragen, hoe ver kun je gaan, kan zo’n robot echt een goed dieetschema maken, een leuk weekendje weg bij elkaar verzinnen of een mooi gedicht schrijven?

Datingprofiel

Er werd gevraagd om een dating-app-biografie van 500 karakters voor een vrouw die van muziek, boeken en binnenplanten houdt. Ben je er klaar voor? Dit is waar ChatGPT mee op de proppen kwam:"Muziekliefhebber, boekenwurm en trotse plantenouder. In mijn vrije tijd zing ik mee met mijn favoriete muziek, duik ik in de nieuwste bestseller en verzorg ik mijn steeds groeiende collectie kamerplanten. Ik zoek iemand die mijn passies deelt en bereid is met mij mee te gaan op spontane avonturen, gezellige avondjes uit en uitstapjes naar de plaatselijke kwekerij. Laten we boeken en albums uitwisselen terwijl we koffie drinken en onze favoriete genres bespreken. Bonuspunten als je een groene vingers hebt!"

ChatGPT is enorm creatief, dat is duidelijk. Plantenouder is leuk, maar de ‘uitstapjes naar de plaatselijke kwekerij’ zijn wel wat vreemd. En ‘Laten we boeken en albums uitwisselen terwijl we koffie drinken en onze favoriete genres bespreken’ gaat ook wat ver, met als klapper op de vuurpijl die uitsmijter. Maar ja, aan de andere kant kun je de AI het niet kwalijk nemen: je hebt het immers maar zoveel hints gegeven om iets mee te doen. Dat je verder gewoon een mens bent die niet per se geobsedeerd is met planten, dat kan die AI niet weten. Het is dus misschien toch maar beter om het zelf te doen.